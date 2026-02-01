Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (Kế hoạch).

Ngày 26/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Để triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Thời gian trình Chính phủ: trước ngày 15/4/2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự. Thời gian thực hiện: Ban hành và bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự. Thời gian thực hiện: Ban hành và bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Hàng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tương trợ tư pháp về lĩnh vực dân sự cho những người trực tiếp thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: Năm 2026-2027, xây dựng và hoàn thành hệ thống thông tin để các cơ quan có thẩm quyền trong nước truy cập, sử dụng.

Giai đoạn 2: Năm 2030, hoàn thành hệ thống cho phép cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài truy cập, sử dụng theo quy định.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Thi hành án dân sự tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự tại Tòa án nhân dân khu vực, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

Theo TTXVN