Xây dựng “tấm khiên” tư tưởng

Đảng ta với Nhân dân ta có mối quan hệ như máu thịt. Dân tin vào Đảng, Đảng ngày càng thể hiện bản lĩnh, năng lực và sức mạnh của mình. Đó vừa là chân lý vừa là niềm tin bất diệt.

Thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ qua bài học lịch sử với Anh hùng Ngô Thị Tuyển.

Đó là dòng tâm sự gan ruột của ông Nguyễn Văn Giá, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, người vừa nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. “Là người từng sống những năm trước Cách mạng Tháng Tám, được chứng kiến từng bước đổi thay của quê hương, đất nước hôm nay, chúng tôi thấm thía lắm. Ơn Đảng vô cùng và người dân hạnh phúc vô cùng”. Ông Giá chia sẻ.

Ông còn kể, những năm sống thời bao cấp, còn phải bình bầu xếp hạng mới được mua hàng. Rồi những năm đói kém, có nhà ở Quảng Xương (cũ) quê ông còn cho con đi ở đợ, chạy vạy từng bữa sống qua ngày. Giờ thì chứng kiến quê hương ngày càng đổi mới, với ông đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn của công dân sống dưới nền hòa bình, độc lập.

“Vậy nên sẽ thật là ngu xuẩn và ngốc nghếch nếu tin theo những lời bịa đặt, xuyên tạc trên các nền tảng mạng xã hội”. Ông Nguyễn Văn Giá khẳng định. Thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các page ảo, thế lực thù địch, phần tử phản động đã dùng các lời lẽ phản động, luận điệu xuyên tạc về nền tảng tư tưởng và vị trí lãnh đạo của Đảng ta. Có thể thấy, các quan điểm sai trái chống lại bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin lúc nào cũng diễn ra, lúc ngấm ngầm lúc công khai nhưng vô cùng thâm độc và mạnh mẽ, nhất là khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Luận điệu thường thấy của chúng là tìm cách phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, rêu rao rằng đó là “lỗi thời”, cố tình cổ súy cho mô hình “đa nguyên, đa đảng”. Mục tiêu của chúng là từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, làm lung lay niềm tin chính trị của Nhân dân.

Luận điệu phản động vẫn là các chiêu bài như: “lý luận của Đảng lạc hậu, kéo lùi lịch sử dân tộc”; các chủ trương, đường lối của Đảng là “cũ kỹ”, “không có sức sống”, “không theo kịp thế giới”, “không có tương lai”...

Đây là quan điểm xuyên tạc nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Luận điệu sai trái này thể hiện tính phản động, cố tình “đổi trắng thay đen”, tách rời lý luận khỏi thực tiễn sinh động của đất nước, hòng lung lạc niềm tin cách mạng của quần chúng, Nhân dân, toàn dân tộc với Đảng.

Có một sự thật không thể chối cãi, một sự thật “máu thịt”, được trải nghiệm bằng cả một đời người như trong câu chuyện của ông Nguyễn Văn Giá ở trên. Hơn 90 năm qua nhờ kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam mới có thể giành được độc lập, thống nhất, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới và phát triển. Nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, những đổi thay mang tính bước ngoặt. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh, trở thành nước đang phát triển thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện một cách căn bản và toàn diện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng tiếp tục được nâng cao, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện; tích cực tham gia vào cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.

Đúng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Lênin đã từng nói: chúng ta không kỳ vọng rằng C. Mác hay những con người theo Chủ nghĩa Mác đều hiểu biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như thế sẽ là phi lý. Chúng ta chỉ biết phương hướng của con đường đó... còn như về cụ thể và trên thực tế con đường đó ra sao thì kinh nghiệm của hàng triệu con người sẽ chỉ rõ khi họ bắt tay vào hành động.

Có một sự thật là ở phạm vi toàn cầu, hơn 170 năm qua, mặc dù chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử nhân loại, chịu sự công kích từ nhiều luồng tư tưởng thù địch, chống đối, nhưng giá trị cốt lõi tư tưởng lý luận của Chủ nghĩa Mác vẫn tiếp tục tỏa sáng. Thế giới ngày nay đang tụ về những giá trị chung phù hợp với bản chất nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa xã hội, nhất là tư tưởng phát triển toàn diện con người, vì con người, cho con người. Đúng như lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm”.

Trẻ em vùng cao xứ Thanh hạnh phúc trong ngày khai trường.

Có một điều luôn đúng là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa mang tính đặc trưng, vừa mang tính đặc thù, mang nhịp độ xã hội riêng của từng quốc gia, với các yếu tố văn hóa, lịch sử, kinh tế, hay nói cách khác là các điều kiện tự nhiên và các điều kiện xã hội của mỗi quốc gia ấy.

Chúng ta - thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi biết ơn Người, lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh bởi khả năng tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giai cấp nhờ tìm đến ánh sáng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin. Người khẳng định: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lênin. Chúng ta cũng không được phép quên nguyên tắc cốt tử mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đó là: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.

Lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta tin tưởng và đi theo học thuyết Mác - Lênin bởi đó là học thuyết khoa học, cách mạng, nhân văn và phát triển, học thuyết giải phóng con người. Tính khoa học và cách mạng triệt để của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi, thực hiện.

Trong xã hội chủ nghĩa, những con người chủ nghĩa xã hội hơn bao giờ hết phải ý thức được những điều này. Sự đề kháng mang tính miễn dịch tự nhiên trước những luận điệu xuyên tạc không gì khác đó chính là lòng yêu nước nồng nàn, là niềm tin cách mạng và lòng biết ơn vô hạn trước những thành tựu, kết quả mà lớp lớp cha ông thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp, có cả máu, xương và nước mắt của ngày hôm qua.

Nhắc lại câu chuyện với ông Nguyễn Văn Giá ở phần đầu bài viết, ông nói: Tổ quốc hôm nay đẹp lắm, rạng rỡ gấm hoa. Tình yêu giữa Đảng và dân ta như máu thịt. Không có Đảng, không có giang sơn gấm vóc hôm nay. “Mối quan hệ máu thịt ấy chắc chắn không có thế lực nào có thể chia rẽ được”, ông Giá nhắc lại trong niềm tin đinh ninh.

Bài và ảnh: Nguyễn Hường