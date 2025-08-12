Xây dựng phường Bỉm Sơn trở thành đô thị hiện đại, văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bỉm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc xây dựng phường trở thành đô thị công nghiệp giàu đẹp, văn minh. Đây là định hướng chiến lược lâu dài, thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát triển công nghiệp - một trong những động lực quan trọng góp phần xây dựng phường Bỉm Sơn giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra những thay đổi lớn khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng toàn diện, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Sau sắp xếp phường Bỉm Sơn có diện tích tự nhiên là 51,84km2; quy mô dân số 45.997 người; 75 tổ chức đảng (gồm 9 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở, 35 chi bộ trực thuộc Đảng ủy), 2.641 đảng viên.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó tạo tiền đề vững chắc để phường Bỉm Sơn bước vào chặng đường phát triển mới với quyết tâm trở thành đô thị công nghiệp giàu đẹp, văn minh.

Trong những năm qua, địa phương đã tận dụng hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý trung tâm phía Bắc của tỉnh, phát huy vai trò là đầu mối giao thương, hạt nhân tăng trưởng kinh tế để đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Nhờ đó, giai đoạn 2020-2025 kinh tế trên địa bàn duy trì ổn định và phát triển tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 76,9 triệu đồng/người/năm, tăng 36,1% so với năm 2020. Công nghiệp - xây dựng phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Nhiều sản phẩm chủ lực có mức tăng trưởng mạnh, như: Xi măng tăng 28,3%, clinker tăng 70,7%, bao bì xi măng tăng 31,9%, may mặc tăng gấp 2 lần. Trong nhiệm kỳ đã có thêm sản phẩm mới như lốp ô tô, hạt nhựa... góp phần làm phong phú danh mục hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng ổn định qua các năm, đảm bảo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển và chi cho an sinh xã hội.

Cùng với chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng, các hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống. Đáng chú ý, thị trường hàng hóa phát triển phong phú, với doanh thu bán lẻ năm 2025 dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân ước đạt 10,0%/năm. Bên cạnh đó là dịch vụ giáo dục, văn hóa từng bước đa dạng về loại hình và chất lượng. Các ngành điện, nước được đầu tư mở rộng; dịch vụ nhà hàng, khách sạn tiếp tục phát huy có hiệu quả; dịch vụ vận tải có bước phát triển rõ nét, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi, song vẫn có bước chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhiệm kỳ qua, toàn phường đã chuyển đổi 82,6ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng, đạt 103,18%. Công tác tích tụ, tập trung đất đai được triển khai tích cực với diện tích ước đạt 19ha. Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục tăng cao, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp.

Đường phố sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phường Bỉm Sơn.

Công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị bền vững và thu hút đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được ưu tiên đầu tư bằng nhiều nguồn lực, trong đó chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và các hình thức đối tác công - tư. Đến nay, phường có 7 tuyến đường giao thông đã được nâng cấp, cải tạo và triển khai 18 dự án kiên cố hóa trường học. Các dự án hạ tầng thiết yếu như cấp nước, xử lý rác thải, hạ tầng điện - chiếu sáng được quan tâm triển khai và tích cực phối hợp với các nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng giữa các địa phương đã tạo nền tảng quan trọng để phường Bỉm Sơn phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có khả năng liên kết vùng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội với nhiều dấu ấn đậm nét. Trong đó, công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng các ứng dụng số như VNeID, thanh toán điện tử, ví điện tử đạt trên 85%. Về chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng cao, các trường học được đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng cả về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS, THPT hằng năm đạt trên 99%, học sinh đỗ đại học, cao đẳng trên 85%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, với mạng lưới y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, chương trình y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, hộ nghèo và đối tượng yếu thế được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích được chú trọng.

Phát huy nội lực, cùng với định hướng trở thành đô thị hiện đại, văn minh của vùng kinh tế động lực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, phường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/29 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể gồm: 14 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu an ninh trật tự, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, phường đề ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của kinh tế Bỉm Sơn; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Cùng với 2 khâu đột phá: Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực để phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn phường; Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với niềm tin, khí thế và quyết tâm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bỉm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng phường Bỉm Sơn đến năm 2030 trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh”. Đây cũng chính là định hướng xuyên suốt, để phường khẳng định vị thế là trung tâm động lực kinh tế phía Bắc của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Anh