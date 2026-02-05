Xây dựng nếp sống văn minh ở Cẩm Thủy

Từ nhiều năm nay, việc xây dựng nếp sống văn minh ở xã Cẩm Thủy đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo người dân tham gia và mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển sôi nổi góp phần lan tỏa nếp sống văn minh trên địa bàn xã Cẩm Thủy.

Những ngày giáp tết, về thôn Hòa Bình không khí tất bật trang hoàng lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hiện rõ. Không chỉ vậy, người dân ở đây còn dựng cây nêu được trang trí ánh đèn rực rỡ ở hai bên đường làm cho không khí tết càng thêm rộn ràng, vui tươi.

Tại khuôn viên nhà văn hóa, ông Phạm Văn Chinh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hòa Bình cùng một số người dân cũng đang cắt tỉa cây cảnh, quét dọn sân chơi, bãi tập. Ông Chinh cho biết: Thôn hiện có 424 hộ, với 1.653 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 50%, còn lại là dân tộc Kinh, Thái... Dù có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhưng bao năm qua người dân nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng nhau phát triển kinh tế, đưa thôn ngày càng phát triển. Nổi bật là việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được người dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia với các nội dung tập trung vào việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; các đám cưới không còn tình trạng cỗ bàn linh đình, mở nhạc suốt đêm, các gia đình tổ chức đám cưới theo hướng văn minh, trang trọng, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế mà vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống; các đám tang đều được tổ chức gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm, không kéo dài ngày gây tốn kém, lãng phí. Không chỉ vậy, mỗi hộ trên địa bàn thôn cũng luôn có ý thức xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn luôn đạt trên 97%.

“Không chỉ vậy, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 các hộ dân trong thôn còn tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để làm cây nêu trang trí dọc các tuyến đường. Điều này không chỉ giúp bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và gửi gắm niềm tin, khát vọng vào một năm mới hạnh phúc, yên vui... Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh từ sự đồng lòng của người dân và công tác tuyên truyền hiệu quả của ban công tác mặt trận thôn đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để vận động người dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, ông Chinh nhấn mạnh.

Không chỉ ở thôn Hòa Bình, mà ở tất cả các thôn trên địa bàn xã Cẩm Thủy như: Đại Đồng, Tân An, Quang Trung, Đại Quang... việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã ăn sâu vào đời sống, vào từng cách làm, nếp nghĩ của người dân và ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu quả tích cực. Nói về vấn đề này, bà Phạm Thị Hòa, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội UBND xã Cẩm Thủy chia sẻ: Xây dựng nếp sống văn minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế là mục tiêu xuyên suốt mà xã thực hiện trong những năm qua. Bởi vậy, xã luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân nâng cao hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH thông qua hệ thống loa truyền thanh, qua các cuộc họp thôn, và chủ động đi từng nhà để tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia. Bên cạnh đó, xã cũng xác định cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, nên thời gian qua đã khuyến khích các thôn xây dựng quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện thực tế và quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Theo thống kê, trong năm 2025 tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 90,9%; tỷ lệ thôn văn hóa đạt 95,7%.

Ngoài ra, xác định phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, làm tăng tình đoàn kết trong các khu dân cư, xã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở thông qua việc quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, hệ thống sân chơi, bãi tập để người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Khuyến khích người dân thành lập các đội, câu lạc bộ văn nghệ tập luyện thường xuyên phục vụ Nhân dân và các sự kiện chính trị của địa phương. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để nâng cao chất lượng biểu diễn. Tạo môi trường, điều kiện cho lớp nghệ nhân am hiểu giá trị văn hóa truyền thống tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương mình cho thế hệ sau.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn xã Cẩm Thủy ngày càng được triển khai đồng bộ, chất lượng ngày càng được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đời sống xã hội, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn và đơn vị, cơ quan, trường học văn hóa. Tiếp tục vận động, xã hội hóa tạo nguồn lực nâng cấp, đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh trong cộng đồng dân cư...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt