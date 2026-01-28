Xây dựng Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thủy phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Sáng 28/1, Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lê Xuân Hảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thủy và các chi hội trực thuộc luôn nỗ lực cố gắng, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng được nâng cao, mở rộng mạng lưới trong trường học và rộng khắp trong Nhân dân. Tính đến nay, Hội chữ thập đỏ xã Cẩm Thuỷ có 23 chi hội với tổng số 450 hội viên và 23 tình nguyện viên chữ thập đỏ, 3 câu lạc bộ “Tấm lòng vàng”, “Kết nối và sẻ chia”.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động các tổ chức trong và ngoài xã tham gia ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (nay là phong trào “Tết Nhân ái”) với số tiền là 346 triệu đồng.

Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hiến máu tình nguyện được Hội quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, có 1.200 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và Nhân dân đăng ký tham gia hiến máu.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, mỗi chi hội phấn đấu phát triển thêm từ 80 hội viên trở lên, mỗi hộ gia đình có một thành viên tham gia sinh hoạt, toàn xã có trên 1.000 hội viên Hội Chữ thập đỏ; 40% chi hội đạt tiên tiến xuất sắc và không có chi hội yếu...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Xuân Hảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã về các hoạt động Chữ thập đỏ nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện cho việc triển khai các chương trình nhân đạo tại địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, phấn đấu vượt chỉ tiêu Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao; tích cực tuyên truyền các hoạt động nhân đạo, vận động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ xã; bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã khóa I gồm 25 đồng chí và bầu đồng chí Lại Thị Huệ giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2026-2031.

