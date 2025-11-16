Xây dựng Hải Bình thành khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Lê Hòa
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều ngày 16/11, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Hải Bình, xã Hồ Vương.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thuỷ cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Hải Bình đã ôn lại lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thôn thời gian qua.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Thôn Hải Bình có 272 hộ, với 1.100 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đại diện khu dân cư thôn Hải Bình báo cáo thành tựu của thôn.

Các chi hội đoàn thể đã tích cực tham gia, đảm nhận nhiều phần việc cụ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đạt thành quả tích cực. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong thôn còn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 89 triệu đồng/người/năm, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy vui mừng và biểu dương những thành tựu mà cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn Hải Bình đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hồ Vương, cùng cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân khu dân cư thôn Hải Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hải Bình thành khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đông đảo Nhân dân khu dân cư thôn Hải Bình tham dự ngày hội.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tặng cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Hải Bình bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

...và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồ Vương.

Tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Hải Bình bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Đỗ Thị Hoà và tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lê Hòa

