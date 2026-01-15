Xây dựng "Chi bộ 4 tốt” tại phường Tân Dân

Nhiều năm liền, chi bộ tổ dân phố Hồ Trung giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Theo ông Hồ Văn Hạnh, bí thư chi bộ tổ dân phố, để có được kết quả này, chi ủy và các đảng viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy đến người dân.

Chi ủy tổ dân phố Thanh Minh thảo luận nội dung chuyên đề trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt chi bộ luôn định hướng theo phương châm “4 tốt” đó là: triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết tốt; đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tốt. Đặc biệt chi bộ đã phân công các đồng chí đảng viên năng động trong công việc đảm nhận các vị trí tổ trưởng, tổ phó của các tổ an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố. Nhờ vậy, trong năm 2025, chi bộ đã vận động Nhân dân trong tổ dân phố ủng hộ gần 200 triệu đồng cho cuộc vận động hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và ủng hộ đồng bào gặp khó khăn trong bão lụt; vận động 8 hộ dân hiến 750m2 đất, trong đó có 170m2 đất ở và hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường giao thông, sửa chữa khu vui chơi trong khuôn viên nhà văn hóa cho người dân... Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Năm 2025 chi bộ đã giới thiệu cho đảng ủy kết nạp được 1 đảng viên và cử 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để chuẩn bị cho đợt kết nạp Đảng năm 2026.

Cũng tập trung xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo phương châm “4 tốt”, chi bộ tổ dân phố Thanh Minh luôn xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Bởi vậy, chi bộ chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề gắn với thực hiện phương châm “4 tốt” và thực tiễn ở địa phương. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy tổ chức họp, bàn thống nhất các nội dung sinh hoạt, đồng thời rà soát lại việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đảng viên. Từ đó tìm hiểu, phân tích, đánh giá những mặt được, những việc chưa đạt, chỉ các nguyên nhân còn hạn chế để đưa ra bàn bạc tại các kỳ sinh hoạt.

Bà Bùi Thị Ngơn, bí thư chi bộ tổ dân phố Thanh Minh, cho biết: “Chi ủy thường thống nhất các nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ, sau đó đưa lên nhóm zalo của chi bộ để các đảng viên tham khảo trước. Đến buổi sinh hoạt, các đảng viên sẽ góp ý kiến cho từng nội dung cụ thể để mọi người cùng bàn bạc, thống nhất đưa vào nghị quyết triển khai thực hiện. Để tránh tình trạng cán bộ, đảng viên thụ động, có tâm lý hời hợt, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chúng tôi khuyến khích đảng viên tham gia xây dựng góp ý, đồng thời chỉ định bất chợt các đảng viên nêu lên ý kiến góp ý, đánh giá của mình vào nghị quyết của chi bộ. Từ khi thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã giúp chi bộ phát huy tối đa vai trò, đóng góp của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Đảng bộ phường Tân Dân hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 877 đảng viên. Để giúp các chi bộ triển khai hiệu quả việc xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Để giúp các chi bộ triển khai có hiệu quả mô hình, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ ở địa bàn phụ trách. Ngoài nắm bắt tình hình, những đồng chí này còn có nhiệm vụ hướng dẫn đội ngũ cấp ủy chi bộ về kỹ năng lãnh đạo, cách thức điều hành cuộc họp... Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng “Chi bộ 4 tốt” gắn với xây dựng chi hội, chi đoàn hoạt động xuất sắc...

Ngoài ra, Đảng ủy phường còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết xây dựng “Chi bộ 4 tốt”; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mô hình đối với các chi bộ. Qua đó đánh giá chất lượng hoạt động của mô hình để nhân rộng điển hình...

Ông Mai Văn Kiệm, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Tân Dân, cho biết: “Ngay khi kiện toàn và đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu cho Đảng ủy phường kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong mô hình “Chi bộ 4 tốt” để triển khai thực hiện. Qua một thời gian thực hiện, các chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhiều chi bộ có những cách làm sáng tạo, các đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực...”.

Bài và ảnh: Minh Khanh