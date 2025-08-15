Xã Xuân Lập: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”

Với quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2030, xã Xuân Lập đã hoạch định những đường hướng nhằm tạo đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Lễ khởi công Dự án Cụm công nghiệp Xuân Lai (xã Xuân Lập).

Phát huy nội lực, chuyển mình mạnh mẽ

Xã Xuân Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã Xuân Lai, Xuân Lập, Xuân Minh và Trường Xuân. Xã có diện tích tự nhiên 34,5km2, dân số 36.213 người. Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với những thời cơ, thuận lợi, địa phương cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đảng bộ và Nhân dân trong xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 1.572 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 378 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt hơn 22.000 tấn, tăng 1,02% mục tiêu bình quân. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 829 tỷ đồng. Tổng giá trị ngành dịch vụ, thương mại ước đạt 365 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tổng huy động vốn đầu tư ước đạt 1.320 tỷ đồng, trong đó huy động vốn đầu tư trong Nhân dân trên 1.000 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Hoàn thành công tác lập quy hoạch chung các xã (Xuân Lập, Xuân Lai, Xuân Minh, Trường Xuân cũ) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khoa học - công nghệ, chuyển đổi số được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực. Công tác chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, di sản, văn hóa được quan tâm đẩy mạnh; các lễ hội truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian được bảo tồn và phát huy. Đền thờ Lê Hoàn được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền thờ Lê Hoàn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được đã tạo đột phá, góp phần xây dựng xã Xuân Lập phát triển nhanh, toàn diện. Điều đó được minh chứng cụ thể trong từng năm tổng thu ngân sách trên địa bàn luôn được thực hiện đồng bộ, khai thác có hiệu quả gắn với nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. Chi ngân sách đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách và tập trung chi cho đầu tư phát triển. Các hoạt động tín dụng được đổi mới, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân.

Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã ước đạt 73,5 triệu đồng, tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 2,08% mục tiêu đề ra. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,3% năm 2020 xuống còn 0,7% năm 2025; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,4% toàn xã. Công tác đào tạo nghề được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 98%...

Đoàn kết, trách nhiệm, đột phá hành động

Từ ngày 1/7/2025, đơn vị hành chính mới xã Xuân Lập đã chính thức vận hành. Đây là bước ngoặt quan trọng để tạo không gian mở rộng cho xã phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao hiệu lực điều hành, thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030 xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/26 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm các chỉ tiêu về kinh tế có 11 chỉ tiêu; 7 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 2 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; 3 chỉ tiêu bổ sung về: hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, tập trung lấp đầy và mở rộng tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp Xuân Lai đến năm 2030, Cụm công nghiệp Trường Xuân.

Nông dân xã Xuân Lập thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Lê Phượng

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đề ra, xã phấn đấu thực hiện hiệu quả 11 nhóm giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội; 4 nhóm giải pháp về quốc phòng - an ninh, đối ngoại; 3 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó là 5 nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành lập quy hoạch chung xã trong năm 2026. Hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, gắn với phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục, các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe và đời sống Nhân dân. Đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư, lấp đầy Cụm công nghiệp Xuân Lai, Trường Xuân; phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn, bền vững. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Nhiệm kỳ 2025-2030 được xã Xuân Lập xác định là nhiệm kỳ đột phá, phát triển để chung tay, góp sức cùng với cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tin rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân, xã Xuân Lập sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Chương trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong 5 năm đã tích tụ mới 211,9ha đất sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng sen 3ha, trồng cây xuất khẩu 5ha, trồng rau màu VietGAP 25ha. Chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường, đến nay hầu hết các xã trước đây cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Chương trình nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội gắn với phát triển du lịch, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển làng nghề được triển khai sâu rộng, đa dạng và bền vững; liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, cách mạng. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện: các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực sự phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của chính quyền ngày càng sâu sát, hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực và cải cách thủ tục hành chính. Các khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hệ thống đường giao thông nông thôn và hạ tầng đô thị: Đã quy hoạch và chỉnh trang nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng trên các đường trục chính của xã, của thôn, gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng các khu dân cư mới theo hướng đô thị, văn minh. Đột phá về công tác giải phóng mặt bằng: Đã triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; hoàn thành giải phóng mặt bằng 35ha Cụm công nghiệp Xuân Lai, 12,02ha khu dân cư mới xã Xuân Minh cũ...

Lý Đình Sỹ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lập