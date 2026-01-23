Xã Vĩnh Lộc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cao giá trị

Những năm gần đây xã Vĩnh Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Trọng tâm là hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, gắn với ứng dụng khoa học- công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Từ tích tụ ruộng đất, gia đình anh Bùi Chí Cường ở thôn Tân Phúc đã phát triển sản xuất quy mô lớn mang lại giá trị cao.

Xác định sản xuất manh mún, nhỏ lẻ là rào cản lớn đối với phát triển nông nghiệp hiện đại, xã Vĩnh Lộc tập trung chuyển đổi tư duy sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn. Việc xây dựng vùng sản xuất tập trung giúp khắc phục tình trạng phân tán ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau ba lần thực hiện dồn điền đổi thửa, đến nay bình quân mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã còn khoảng 1,7 thửa đất, trong đó 98,9% số hộ có từ 1 - 2 thửa/hộ. Diện tích đất sản xuất bình quân đạt 0,14ha/hộ, nhiều hộ đã tích tụ được từ 1 - 2ha đất lúa. Việc tập trung ruộng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác.

Song song với dồn điền đổi thửa, xã Vĩnh Lộc chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, 100% diện tích đất canh tác được làm đất bằng máy; khoảng 75% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Nhiều diện tích đã áp dụng đồng bộ quy trình cơ giới hóa từ làm đất, gieo mạ khay, cấy máy, phun thuốc bằng thiết bị bay đến thu hoạch bằng máy. Các giống lúa năng suất, chất lượng cao chiếm tỷ lệ chủ yếu trong cơ cấu giống. Diện tích áp dụng quy trình ICM, IPM, VietGAP và sản xuất theo hướng hữu cơ ngày càng tăng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Từ định hướng đúng đắn và các giải pháp đồng bộ, xã Vĩnh Lộc đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao như vùng mía nguyên liệu 197,5ha; vùng lúa chất lượng cao khoảng 60ha, trong đó có 5ha sản xuất theo hướng hữu cơ; vùng rau an toàn VietGAP 14ha. Riêng vùng ớt tập trung toàn xã đang phát triển khoảng 115ha, với giá thu mua có thời điểm đạt 80.000 - 100.000 đồng/kg, mang lại thu nhập cao hơn 7 - 10 lần so với trồng lúa truyền thống.

Tiêu biểu cho phong trào tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất quy mô lớn tại địa phương là mô hình của anh Bùi Chí Cường ở thôn Tân Phúc. Từ năm 2018, nhận thấy nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn bị bỏ hoang, anh mạnh dạn thuê 1,5ha đất để sản xuất thử nghiệm. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, đến năm 2019 anh tiếp tục tích tụ được 15ha và hiện nay đã mở rộng quy mô lên 35ha lúa sản xuất tập trung. Trên diện tích canh tác lớn, anh đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc phục vụ sản xuất gồm 2 máy làm đất, 2 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cấy, hệ thống sản xuất mạ khay và nhà xưởng sơ chế. Các giống lúa chủ lực được đưa vào sản xuất là Q5, Thái Xuyên 225, Ưu đa hệ số 1... cho năng suất bình quân khoảng 6,5 tấn/ha. Mỗi năm, với khoảng 70 mẫu lúa sản lượng đạt trên 200 tấn, bán cho thương lái tại ruộng với giá khoảng 50.000 đồng/kg, mang lại doanh thu xấp xỉ 1 tỷ đồng. Không chỉ sản xuất lúa, năm 2021 anh còn đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng 0,3ha nhà màng trồng dưa vàng. Trước đó, gia đình anh xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nâng nền trên diện tích hơn 40 mẫu vốn trồng lúa, mía và rau màu để hoàn thiện hạ tầng sản xuất. Với quy mô khoảng 6.000 gốc dưa/vụ, mỗi năm sản xuất 2 vụ chính, sản lượng đạt khoảng 18 tấn, giá bán trung bình 23.000 đồng/kg, doanh thu từ dưa vàng đạt 414 triệu đồng/năm. Trừ chi phí đầu tư, nhân công và vật tư sản xuất, mỗi năm mô hình của anh mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Bình, việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và những mô hình tiêu biểu như của anh Bùi Chí Cường là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng trong tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Xã xác định phải chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và liên kết với doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản. Với định hướng đúng đắn, cách làm bài bản và sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Lộc đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao đời sống nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Tô Hà