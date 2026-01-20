Xã Quảng Ninh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Chiều 20/1, xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, Đảng bộ và chính quyền xã Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các phong trào như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... được xã tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng lĩnh vực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2025 xã Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt cao như thu ngân sách nhà nước đạt 137,7%, phát triển doanh nghiệp đạt 122% , số lao động làm việc trong nước đạt 120%, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 131% ...

Đại biểu dự hội nghị cho ý kiến vào dự thảo nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được xã chú trọng, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025; các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025); các tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên năm 2025 và 43 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025...

Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tặng giấy khen cho các giáo viên và học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh...

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Quảng Ninh trao giấy khen và các phần thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị, cá nhân, qua đó chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2026.

Lãnh Đạo xã Quảng Ninh trao giấy khen cho các em học sinh đoạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm 2025.

Xã Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 đến các thôn, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.

Minh Khanh