Xã Quảng Chính triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chiều 16/1, xã Quảng Chính tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025 và triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026.

Chủ tọa điều hành hội nghị.

Năm 2025, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7,57%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,05 triệu đồng/người/năm, vượt 2,8% kế hoạch.

Năm 2026, xã Quảng Chính đề ra 24 chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người...

Để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, xã Quảng Chính quyết tâm giữ vững đoàn kết, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, nội lực, thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; đưa công nghệ vào sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, xã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; tiết kiệm chi thường xuyên, dành tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Lãnh đạo xã Quảng Chính trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, xã Quảng Chính đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm vụ 5 năm liên tục 2020-2025.

Trịnh Tuấn Anh