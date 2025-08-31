Xã Nga Thắng thành lập 27 tổ phát quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Chiều 31/8, xã Nga Thắng bắt đầu trao quà cho người dân trên địa bàn theo chủ trương tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dù đang trong dịp nghỉ lễ, xã đã huy động cán bộ, công chức, viên chức tổ chức trao quà đến tay Nhân dân, bảo đảm mọi người đều được nhận quà đầy đủ và đúng thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ.

Xã Nga Thắng cấp phát quà cho Nhân dân.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Nga Thắng có 6.947 hộ với 26.246 khẩu được nhận quà. Với tinh thần khẩng trương, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, xã Nga Thắng đã thành lập 27 tổ để phát quà cho Nhân dân tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn.

Món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân, nhất là các gia đình còn khó khăn. Vì vậy, các hộ dân trên địa bàn xã đều bày tỏ sự trân trọng, phấn khởi khi được nhận quà.

Mai Hùng (CTV)