Xã Nga Sơn tiếp nhận hơn 420 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện 2026

Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Nga Sơn tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia ngày hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 520 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đến từ các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

Thông qua ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 420 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Nga Sơn đối với cộng đồng xã hội.

Lê Hoà