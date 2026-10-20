Xã Lưu Vệ đạt 86/100 điểm thẩm định an toàn thực phẩm nâng cao

Sáng 20/10, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xã, phường an toàn thực phẩm (ATTP), ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa tổ chức thẩm định thực tế việc thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao tại xã Lưu Vệ.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Chợ thị trấn Quảng Xương.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Chợ thị trấn Quảng Xương, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở gà Chang và cơ sở sản xuất nem chua Minh Anh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về ATTP, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở gà Chang.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở sản xuất nem chua Minh Anh.

Tại buổi thẩm định, đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu minh chứng, đối chiếu với kết quả triển khai thực tế và đánh giá việc thực hiện 20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã, phường ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Thành viên Đoàn thẩm định góp ý tại buổi làm việc.

Các nội dung được tập trung thẩm định gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ; thông tin, tuyên truyền; quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác kiểm tra, xử lý và công khai vi phạm; giám sát, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bố trí kinh phí thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ báo cáo việc thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao tại địa phương.

Theo báo cáo tự đánh giá của UBND xã Lưu Vệ, địa phương hiện có 362 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực quản lý. Trong đó, 293/293 cơ sở thuộc diện ký cam kết đã thực hiện ký cam kết bảo đảm ATTP.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được triển khai; trong kỳ báo cáo, trên địa bàn xã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Với các kết quả đạt được, xã tự chấm 90/100 điểm theo bộ tiêu chí.

Phó Trưởng đoàn công tác Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xã, phường ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Qua thẩm định, đoàn công tác đề nghị xã Lưu Vệ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất giữa tài liệu minh chứng và kết quả thực hiện; tăng cường quản lý, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; duy trì kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm.

Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và bố trí nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Kết quả thẩm định thực tế, đối chiếu hồ sơ và chấm điểm, xã Lưu Vệ đạt 86/100 điểm theo Bộ tiêu chí phường ATTP nâng cao năm 2026. Kết quả này sẽ được tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định xem xét, công nhận theo quy định.

Tô Hà