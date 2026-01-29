Xã Hoằng Tiến khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần dạy và học, xã Hoằng Tiến đã dành trên 80 triệu đồng để khen thưởng các giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến Lê Văn Phúc trao thưởng cho 3 tập thể nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải.

Mặc dù là địa phương ven biển còn nhiều khó khăn, song ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Tiến đã chỉ đạo sát sao, cùng với sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Khuyến học xã, sự tâm huyết, trách nhiệm của ngành giáo dục và tinh thần nỗ lực, vượt khó của thầy và trò, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn xã tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm học 2025-2026, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của xã Hoằng Tiến đã đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp tỉnh. Cụ thể, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, học sinh của xã đã giành được 9 giải, gồm: 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, học sinh Hoằng Tiến còn đoạt giải Nhì Cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật cấp THCS; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa, Cuộc thi An toàn giao thông và một số sân chơi trí tuệ khác giành nhiều giải cao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Hội Khuyến học xã trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần dạy và học, UBND xã Hoằng Tiến đã dành trên 80 triệu đồng để khen thưởng các giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi. Theo đó, có 11 giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và 11 học sinh đoạt giải được nhận thưởng. Đồng thời, UBND xã trao giấy khen và tiền thưởng cho 3 tập thể có nhiều học sinh đoạt giải cao, gồm: Trường THCS Hoằng Trường, Trường THCS Lê Quang Trường và Trường Tiểu học và THCS Hoàng Yến và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo bồi dưỡng, ôn luyện đội tuyển.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học xã Hoằng Tiến cũng đã trao các phần thưởng thiết thực nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc, góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Tuyết Mai (CTV)