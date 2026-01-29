Xã An Nông triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026

Chiều ngày 29/1, UBND xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; phát động phong trào thi đua năm 2026 và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các ban, ngành, đoàn thể; lực lượng Công an, Quân sự; bí thư chi bộ, trưởng thôn 28 thôn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2025.

Tại hội nghị, các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết được triển khai với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; chăm lo đời sống Nhân dân; quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội theo quy định; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và bố trí đầy đủ lực lượng trực trong suốt dịp Tết. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động xử lý tình huống phát sinh và bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2026 với nội dung toàn diện trên các lĩnh vực, trọng tâm là phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; đẩy mạnh kinh tế số, thương mại điện tử; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; tăng thu ngân sách, đầu tư hạ tầng; nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, đại diện Ủy ban MTTQ xã kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức sản xuất đầu năm, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai nhiệm vụ với tinh thần chủ động, kỷ cương. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường dịp Tết phải thực hiện nghiêm túc với phương châm “Tết vui nhưng không buông lỏng kỷ cương, nghỉ Tết nhưng không nghỉ trách nhiệm”. Đồng thời, phong trào thi đua năm 2026 phải được tổ chức thực chất, , khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa, gắn với phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, UBND xã đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực và tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn xã.

Chu Dương