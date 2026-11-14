Vùng trồng quất cảnh lớn nhất xứ Thanh tất bật vào vụ tết

Thời gian này, các nhà vườn ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa lại bước vào mùa sản xuất bận rộn nhất trong năm. Trên những vườn quất xanh mướt, người thợ đang cần mẫn chăm chút từng gốc cây, chùm quả để kịp đưa những sản phẩm đẹp nhất ra thị trường, phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Video: Theo chân người trồng quất Hợp Tiến vào vụ tết.

Nghề trồng quất diễn ra quanh năm, song thời điểm bận rộn nhất thường bắt đầu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch. Vì vậy, những ngày này, không khí lao động trở nên khẩn trương trên khắp các vườn trồng quất tại xã Hợp Tiến.

“Khoảng 40% lượng quất của tôi đã được thương lái đặt mua. Theo dự báo, tháng sau, sức mua sẽ tăng mạnh hơn, thương lái tìm về địa phương nhập buôn cũng nhiều hơn khi thị trường bước vào cao điểm phục vụ tết”, ông Lê Đăng Duân, thôn Long Hưng, xã Hợp Tiến cho biết.

Thời điểm này, giá bán buôn cho thương lái là 700 nghìn đồng/cây một năm; còn đối với cây 3 năm có giá bán dao động từ 1,5 triệu đến 1,9 triệu đồng/cây.

Để có một cây quất đẹp, đáp ứng thị hiếu người chơi trong dịp tết, người trồng phải trải qua quá trình chăm sóc công phu, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Ông Duân cho biết: “Giai đoạn này, đa số các nhà vườn đang tiến hành tỉa cây để kích thích cây ra hoa, ra lộc và tập trung phun thuốc đặc trị nấm cho cây”.

Gia đình ông hiện duy trì sản xuất khoảng 2.200 cây quất mỗi năm trên tổng diện tích khoảng 10 sào. Trong đó, phần lớn là quất một năm tuổi và khoảng 500 cây quất 3 năm tuổi.

Với đặc điểm sinh trưởng khác nhau, mỗi loại quất được bố trí mật độ trồng phù hợp. Quất một năm tuổi có mật độ trung bình khoảng 200 cây/sào, trong khi quất 3 năm tuổi chỉ khoảng 160 cây/sào do cây phát triển lớn, cần không gian để sinh trưởng và tạo dáng.

Theo ông Duân, thời điểm này, các nhà vườn phải đặc biệt chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Trong đó, nấm bệnh, nhất là nấm lá và nấm quả, là những vấn đề cần được theo dõi, xử lý kịp thời.

Đối với người trồng quất, một mùa vụ thành công không chỉ được đo bằng số lượng cây bán ra mà còn phụ thuộc vào chất lượng, dáng thế và giá trị của từng sản phẩm. Bởi vậy, từ nay đến thời điểm xuất bán, các nhà vườn vẫn phải duy trì nhịp độ chăm sóc khẩn trương, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây, chủ động điều chỉnh kỹ thuật để bảo đảm quất đạt chất lượng tốt nhất.

Tại thôn Long Hưng, xã Hợp Tiến, nghề trồng quất đã hình thành vùng sản xuất tập trung với diện tích khoảng 57ha. Quy mô này cho thấy sự phát triển của nghề trồng quất tại địa phương, đồng thời tạo nên nguồn cung đáng kể cho thị trường cây cảnh mỗi dịp tết đến, xuân về.

Những ngày cuối năm đang cận kề, vườn quất ở Hợp Tiến cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Mỗi dáng cây được chăm chút, mỗi chùm quả được nâng niu đều gửi gắm kỳ vọng về một mùa vụ bội thu. Và từ vùng quất cảnh nổi tiếng xứ Thanh, những chậu quất mang sắc xuân sẽ tiếp tục theo chân thương lái đến nhiều miền quê, góp thêm hương sắc cho mỗi gia đình trong những ngày đầu xuân mới.

Hoàng Đông - Phương Đỗ