Vụ nổ nhà máy tại Nga: Thương vong tiếp tục tăng mạnh

Trong thông báo cập nhật ngày 16/8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết liên quan đến vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan của nước này trước đó một ngày, số người thiệt mạng đã tăng lên 11 người và số người bị thương lên tới 130 người.

Vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan, Nga, khiến 11 người thiệt mạng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp trên Telegram, hàng trăm lính cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ, cách thủ đô Moskva khoảng 320 km về phía Đông Nam.

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng. Trước đó, Thống đốc Malkov cho hay sự cố bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn bên trong một nhà xưởng của nhà máy này.

Một số hãng truyền thông Nga đưa tin vụ nổ có thể do thuốc súng bắt lửa tại nhà máy thuốc súng và đạn dược Elastik.

Năm 2021, một vụ nổ cũng tại nhà máy trên đã khiến 17 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN