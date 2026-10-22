VNVC bảo đảm nguồn vắc xin não mô cầu, cam kết bình ổn giá trước nhu cầu phòng bệnh gia tăng

Trước nhu cầu tiêm chủng tăng cao sau khi ghi nhận các trường hợp mắc và tử vong do não mô cầu tại khu vực phía Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC cam kết bảo đảm nguồn cung vắc xin chính hãng, bình ổn giá. Tại Thanh Hóa, dù chưa ghi nhận ca bệnh, người dân đã chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh.

Người dân đưa trẻ đến Trung tâm tiêm chủng VNVC tại Thanh Hóa để tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu.

Nhu cầu tiêm vắc xin tăng cao

Theo Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến hết ngày 17/10, khu vực phía Nam ghi nhận 42 ca mắc não mô cầu, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Khoảng 94% số ca mắc nhiễm não mô cầu nhóm B; TP Hồ Chí Minh chiếm hơn 57% tổng số ca bệnh.

Sau trường hợp học sinh tử vong do viêm não mô cầu, nhu cầu tiêm chủng tăng mạnh. Trong 4 ngày, hệ thống 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đã thực hiện gần 40.000 mũi vắc xin phòng não mô cầu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, số mũi tiêm tăng gấp 125 lần.

Tại Thanh Hóa, dù chưa ghi nhận ca bệnh, nhiều người dân đã chủ động đến các trung tâm tiêm chủng VNVC để tiêm phòng, trong đó chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Đưa con nhỏ đi tiêm phòng viêm não mô cầu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hoá, chị Nguyễn Thị Quỳnh (phường Hạc Thành) chia sẻ: “Qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, tôi biết bệnh não mô cầu diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, hôm nay tôi chủ động đưa con 1 tuổi đi tiêm, mong muốn phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho con”.

Nhân viên tư vấn cho phụ huynh về vắc xin phòng não mô cầu và lịch tiêm phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá vắc xin

Trước nhu cầu phòng bệnh tăng cao, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết đang bảo đảm nguồn vắc xin chính hãng phòng 5 nhóm não mô cầu nguy hiểm gồm A, B, C, Y và W-135. Đơn vị đồng thời tăng cường năng lực cung ứng, vận chuyển vắc xin trên toàn quốc, bổ sung nhân lực tư vấn và tổ chức tiêm chủng an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

VNVC cam kết không tăng giá vắc xin khi nhu cầu tăng đột biến, đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ để các gia đình thuận lợi tiếp cận dịch vụ tiêm chủng, nhất là trẻ em và những người có nguy cơ cao.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết 5 nhóm não mô cầu A, B, C, Y và W gây ra khoảng 90% trường hợp mắc bệnh. Hiện VNVC có các loại vắc xin phòng những nhóm huyết thanh này, trong đó có vắc xin phòng 4 nhóm A, C, Y, W và vắc xin phòng nhóm B, giúp người dân có thêm lựa chọn chủ động phòng bệnh.

Theo thông tin từ bác sĩ Trịnh Như Lực, Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa, Trung tâm đã có vắc xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu A, B, C, Y và W. Các loại vắc xin có chỉ định sử dụng cho những nhóm tuổi khác nhau, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Trong đó, vắc xin nhóm B có thể bắt đầu sử dụng cho trẻ từ 2 tháng tuổi; một số vắc xin phòng các nhóm còn lại được chỉ định cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên. Một số loại vắc xin có thể được tiêm trong cùng một ngày tại các vị trí tiêm khác nhau, theo chỉ định và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bảo đảm nguồn vắc xin và điều kiện bảo quản theo quy định góp phần đáp ứng nhu cầu tiêm chủng, phòng bệnh não mô cầu.

Theo các chuyên gia y tế, Bệnh não mô cầu đặc biệt nguy hiểm, có thể khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm với cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi nhưng nhanh chóng diễn tiến thành viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong chỉ trong 24 giờ ở thể tối cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.

Ngay cả khi được điều trị, khoảng 10-15% người mắc bệnh não mô cầu xâm lấn vẫn tử vong; có tới 20% người sống sót phải chịu di chứng lâu dài như mất thính lực, tổn thương não, suy giảm chức năng vận động, thậm chí phải cắt cụt chi, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh và gia đình.

Để chủ động phòng bệnh, bên cạnh tiêm vắc xin theo khuyến cáo, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang tại nơi đông người, hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau đầu, buồn nôn hoặc phát ban, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Kim Dung