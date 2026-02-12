VNPT Thanh Hóa triển khai chương trình an sinh xã hội dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hưởng ứng chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách và các hoàn cảnh khó khăn, VNPT Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí 243,6 triệu đồng.

VNPT Thanh Hóa trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện tuyến tỉnh. (Ảnh: Lê Hồng)

Theo đó, VNPT Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho tặng quà cho 150 gia đình nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; trao quà cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh; thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sĩ trong ngành. Đồng thời, VNPT Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí cho Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật tỉnh, Hội Người mù tỉnh; ủng hộ học bổng “Nâng cánh ước mơ” trong chương trình “Tết khuyến học xứ Thanh”; hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh chăm lo Tết cho người nghèo.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thanh Hóa trao quà cho thân nhân các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. (Ảnh: Lê Hồng)

VNPT Thanh Hóa tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. (Ảnh: Lê Hồng)

Sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, nhân viên VNPT Thanh Hóa góp phần tiếp thêm sức mạnh và giúp các bệnh nhân vơi bớt đi một phần khó khăn. (Ảnh: Lê Hồng)

Ngày 11/2, VNPT Thanh Hóa đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá tổ chức tặng quà cho 30 bệnh nhân nặng phải đón Tết tại bệnh viện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi bệnh nhân được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà 200.000 đồng, tổng kinh phí 36 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần người bệnh và gia đình trong thời điểm đặc biệt của năm.

VNPT Thanh Hóa cũng đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng các suất quà Tết cho 7 gia đình thân nhân liệt sĩ trong ngành, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí cho Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa và Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho hội viên đón Tết.

Góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, VNPT Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng trao học bổng “Nâng cánh ước mơ” trong chương trình “Tết khuyến học xứ Thanh”; hỗ trợ 10 triệu đồng cho Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tặng quà học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; ủng hộ 10 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chăm lo, giúp đỡ người nghèo vui Xuân đón Tết.

VNPT Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại các bệnh viện tuyến tỉnh để sẻ chia với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Hồng)

Việc triển khai đồng bộ các hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, truyền thống nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động VNPT Thanh Hóa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Nguyễn Lương