Viettel Thanh Hóa trao 100 suất quà tết tại trung tâm bảo trợ xã hội số 2

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, Viettel Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa, mang đến những phần quà thiết thực cùng tình cảm sẻ chia tới các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Hoạt động không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp quân đội mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa, trao tặng quà tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 cùng đông đảo các đối tượng đang sinh sống, học tập nơi đây. Tại chương trình, Viettel Thanh Hóa đã trao tặng 100 suất quà Tết mỗi suất quà trị giá 500 nghìn nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho những hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại Trung tâm. Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội dịp Tết, Viettel Thanh Hóa cũng đã trao 250 suất quà tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm thường xuyên, liên tục của đơn vị đối với công tác chăm lo đời sống Nhân dân.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều đối tượng là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và trẻ em mồ côi những hoàn cảnh rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, khi nhiều gia đình sum họp, đoàn viên thì tại Trung tâm, sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội chính là nguồn động viên lớn, giúp các bác, các cô, các chú và các cháu cảm nhận được sự ấm áp, có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

Đồng chí Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa chia sẻ rằng, với Viettel, phát triển sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Là doanh nghiệp quân đội, Viettel xác định sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh mà còn bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Triết lý “sáng tạo vì con người” được Viettel cụ thể hóa bằng việc không ngừng đầu tư hạ tầng viễn thông, đưa dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong chuyển đổi số và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Theo đồng chí Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc, đối với Viettel Thanh Hóa, các hoạt động thăm hỏi, trao quà dịp Tết không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính Viettel đối với Nhân dân. Những phần quà được trao tặng thể hiện mong muốn sẻ chia, góp phần mang đến niềm vui và sự ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm của xã hội trong những ngày đầu năm mới.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, Viettel Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cộng đồng. Từ các chương trình hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đến các hoạt động vì trẻ em và người yếu thế, Viettel Thanh Hóa luôn xác định đây là một phần trách nhiệm song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Những hoạt động vì cộng đồng đã trở thành nét đẹp trong văn hóa Viettel, thể hiện rõ tinh thần người lính luôn gắn bó với Nhân dân, lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động phát triển. Chính sự đồng hành bền bỉ đó đã góp phần xây dựng hình ảnh Viettel Thanh Hóa không chỉ là doanh nghiệp viễn thông giữ vai trò bảo đảm thông tin liên lạc mà còn là đơn vị tích cực chung tay cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chương trình trao quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 lần này tiếp tục là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình an sinh xã hội của Viettel Thanh Hóa dịp đầu năm mới. Không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và thông điệp sẻ chia, để mùa xuân đến gần hơn với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, Viettel Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp quân đội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng yếu thế, chung tay xây dựng xã hội ngày càng nhân văn, phát triển bền vững, đúng với tinh thần “sáng tạo vì con người” mà Viettel luôn theo đuổi.

Quyết Thắng