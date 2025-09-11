Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí

Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa chính thức công bố luật chơi mới sẽ được áp dụng, mở ra giai đoạn “nước rút” đầy kịch tính, nơi các thí sinh buộc phải tăng tốc mạnh mẽ để tiến gần hơn tới ngôi vị Quán quân.

Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa chính thức công bố luật chơi mới sẽ được áp dụng, mở ra giai đoạn “nước rút” đầy kịch tính, nơi các thí sinh buộc phải tăng tốc mạnh mẽ để tiến gần hơn tới ngôi vị Quán quân.

Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Bảo Ngọc với chiến thắng trong thử thách chụp hình trên không. (Ảnh: BTC)

Thời điểm này, Vietnam’s Next Top Model 2025 đã trải qua 1/2 chặng đường, top 15 đã liên tục bước qua những thử thách khắc nghiệt với độ khó ngày càng được nâng cấp. Từ những màn khởi động nhẹ nhàng, các thí sinh đã phải đối diện với nhiều thử thách như chụp hình trên không, catwalk trên địa hình dốc, thậm chí chụp hình dưới nước.

Chính sự khắc nghiệt ấy đã góp phần giúp thí sinh vượt qua giới hạn bản thân, đối diện nỗi sợ hãi, tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn và chứng minh cá tính riêng. Đúng với tinh thần của một chương trình truyền hình thực tế, Vietnam’s Next Top Model không chỉ tìm kiếm gương mặt có sắc vóc, mà còn rèn giũa thái độ sống, bản lĩnh cùng đam mê nghề.

Nếu chặng đầu được xem là hành trình sàng lọc thì chặng sau của mùa giải lại mở ra cuộc chiến mới qua việc đề cao yếu tố chuyên môn, đòi hỏi các thí sinh không chỉ chứng minh kỹ năng, sáng tạo mà còn phải thể hiện sức bền, sự tập trung và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Trà My chiến thắng ở thử thách chụp dưới nước với phần thể hiện ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh việc liên tục mang đến những thử thách ngoài trời được đầu tư hoành tráng nhưng cũng đầy khắc nghiệt, cuộc thi còn khiến hành trình trở nên khốc liệt và khó lường hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện dày đặc của những màn loại kép. Chỉ sau 6 tập phát sóng, đã có tới 3 tập loại kép, buộc các thí sinh phải cạnh tranh trực diện, không có chỗ cho sự an toàn.

Đáng chú ý, từ nửa chặng hành trình còn lại, đại diện ban tổ chức cho biết chương trình sẽ chính thức áp dụng một thay đổi chưa từng có trong lịch sử bất kỳ phiên bản Next Top Model nào trên thế giới: tại vòng loại, chính thí sinh sẽ là người lựa chọn một trong ba tấm hình của mình để nộp vào vòng loại, thay vì trao trọn quyền quyết định cho giám khảo.

Luật chơi mới này được đánh giá vừa tạo nên tính công bằng và minh bạch, vừa đặt lên vai thí sinh trách nhiệm lớn hơn: Phải biết đánh giá bản thân, tự tin với quyết định cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy. “Bước ngoặt” này được cho rằng sẽ làm gia tăng kịch tính, cạnh tranh và bất ngờ xuyên suốt phần còn lại mùa giải.

Ban giám khảo đánh giá sau nửa chặng đường, từng gương mặt trong top 8 đều đã để lại dấu ấn riêng. Trà My cho thấy sự “lột xác” ngoạn mục, từ một thí sinh thường xuyên bị nhắc nhở về thần thái đã giành chiến thắng đầu tiên ở thử thách chụp dưới nước với phần thể hiện ấn tượng. Mi Lan, từ một “trang giấy trắng” rụt rè, nay đã trở nên bản lĩnh, trở thành đối thủ đáng gờm.

Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Giang Phùng trong thử thách chụp hình trên đồi cát. (Ảnh: BTC)

Mai Hoa, sở hữu chiều cao nổi bật, chứng minh sự biến hóa đa dạng như một “tắc kè hoa.” Giang Phùng từ một cô gái nhiều năng lượng nhưng thiếu tập trung, giờ đã biết tiết chế để tỏa sáng hơn. Mỹ Ngân, mang danh “Hoa hậu” và từng chịu nhiều hoài nghi, đã chứng minh bản lĩnh vượt qua nỗi sợ độ cao, lo lắng dưới nước và duy trì phong độ vững vàng.

Ái Băng và Bảo Ngọc được đánh giá là hai “chiến binh mạnh,” luôn giữ phong độ ổn định, cho thấy sự đa dạng qua từng thử thách, khi thì sắc lạnh trong ảnh thời trang, lúc lại trẻ trung, hồn nhiên trong thử thách vlog hay uyển chuyển trong phần chụp dưới nước. Và Tuyết Mai, từ một vận động viên taekwondo rẽ hướng sang người mẫu, ngày càng chứng minh được tiềm năng trở thành một Top Model trong tương lai.

Phía Ban tổ chức cuộc thi cho hay đêm chung kết trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 12/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thí sinh #Công bố #Bất ngờ #Kịch tính #Đánh giá #thử thách #Truyền hình thực tế #Nguyễn Du #Hành trình #Chương trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2

Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2

Văn hóa - Giải trí
Chỉ sau 9 ngày đầu tiên, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sức nóng đến từ quy mô chưa từng có của sự kiện cùng loạt trải nghiệm tương tác đặc biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Di sản văn hóa phi vật thể không dễ hình thành, nhưng lại rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhận thức và cách ứng xử của cộng đồng đối với loại hình di sản này là yếu tố quyết định sự tồn vong của...
[Podcast Tản văn]: Lặng lẽ một vòng tay

[Podcast Tản văn]: Lặng lẽ một vòng tay

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có bao giờ bạn tự hỏi, một giấc mơ có thể lớn lên từ đâu? Với tác giả Lương Đình Khoa, giấc mơ ấy không bắt đầu từ những hoài bão xa vời, mà được ủ ấm trong một vòng tay - vòng tay của người mẹ. Mời các bạn nghe tản văn “Lặng lẽ một vòng tay” của...
Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, việc bảo tồn, lưu trữ, trưng bày các hiện vật lịch sử, nhất là các cổ vật càng cần được chú trọng. Song, đứng trước không ít khó...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long