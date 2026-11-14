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Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

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(Baothanhhoa.vn) - Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 (Viet Nam Day 2026) diễn ra ngày 14/11 tại Wellington, với nhiều hoạt động triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt với người dân New Zealand và bạn bè quốc tế.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 (Viet Nam Day 2026) diễn ra ngày 14/11 tại Wellington, với nhiều hoạt động triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt với người dân New Zealand và bạn bè quốc tế.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cùng các đại biểu tham dự Viet Nam Day 2026.

Viet Nam Day 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington tổ chức, hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Chương trình diễn ra tại Memorial Theatre, Kelburn Campus, Victoria University of Wellington, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho cộng đồng người Việt, người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” và “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand”.

Mở đầu chương trình là Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” và “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand”.

Triển lãm giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, đời sống và con người Việt Nam ở nhiều vùng miền, đồng thời phản ánh những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Đông đảo người Việt Nam và bạn bè quốc tế tham dự Không gian Ẩm thực Việt tại Viet Nam Day 2026.

Bên cạnh đó, Không gian Ẩm thực Việt giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng với sự tham gia của các nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại Wellington.

Lấy cảm hứng từ phiên chợ Việt Nam, không gian ẩm thực không chỉ mang đến những hương vị quen thuộc cho cộng đồng người Việt xa quê, mà còn giúp người dân địa phương và bạn bè quốc tế khám phá sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt Nam.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Một tiết mục tại đêm nghệ thuật “Hòa Sắc Đêm - Nocturne in Bloom”.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật “Hòa Sắc Đêm - Nocturne in Bloom” với các tiết mục nghệ thuật truyền thống cùng những màn trình diễn nghệ thuật đương đại và giao lưu quốc tế, tạo nên sự kết nối giữa truyền thống với hơi thở hiện đại.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Viet Nam Day 2026 góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt với người dân New Zealand và bạn bè quốc tế.

Viet Nam Day 2026 không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, gắn kết mà còn là hoạt động giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập tới công chúng New Zealand và bạn bè quốc tế.

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington

Viet Nam Day 2026 góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại New Zealand.

Thông qua triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước.

TD

Từ khóa:

#Nghệ thuật #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #New zealand #Người việt #văn hóa Việt Nam #Ẩm thực Việt Nam #Cộng đồng #Quốc tế #Bạn bè #Quan hệ đối tác chiến lược

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