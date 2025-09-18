Việt Nam đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI

Sáng 18/9, tại Nam Ninh - thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc - đã diễn ra Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về trí tuệ nhân tạo (AI) ASEAN-Trung Quốc năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên ASEAN và Trung Quốc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về AI trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị cấp cao Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 22 nhằm trao đổi và thảo luận về sự phát triển của AI.

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc Vương Xương Lâm; đại biểu của 10 nước ASEAN và Timo Leste. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Hoàng Phương tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương cho biết Quảng Tây là cửa ngõ mở cửa hợp tác của Trung Quốc với ASEAN.

Trên cơ sở triển khai chiến lược quốc gia phục vụ nhu cầu phát triển, Quảng Tây cũng tích cực triển khai nội dung hợp tác mới hướng tới ASEAN, hỗ trợ các quốc gia ASEAN chủ động phát triển AI khu vực.

Về phần mình, trong bài phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết AI không chỉ là một công nghệ mà đã trở thành một loại hạ tầng nền tảng quốc gia.

Đối với mọi quốc gia, để phát triển nhanh và bền vững AI phải dựa trên 4 trụ cột rất quan trọng: thể chế AI minh bạch, hạ tầng AI hiện đại, nhân lực AI chất lượng cao và văn hóa AI nhân văn.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về AI; hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa các tổ chức của Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp AI ở các quốc gia trên thế giới.

Từ năm 2021, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái AI vững mạnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và đạo đức trong phát triển và sử dụng AI.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI. Theo Báo cáo Chỉ số sẵn sàng về AI của Chính phủ năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu ASEAN.

Việt Nam cũng đứng thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng và thứ 5 về mức độ chấp nhận AI.

Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp AI tại Việt Nam đã tăng gấp 8 lần từ năm 2023-2024.

AI đã hiện diện rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, y tế, sản xuất và tự động hóa. Hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước phát triển vượt bậc, đã và đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, đại diện các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines đã phát biểu, chia sẻ quan điểm về cơ hội, thách thức cũng như tiềm năng hợp tác, phát triển trong lĩnh vực AI giữa các nước và giữa ASEAN với Trung Quốc.../.

Theo TTXVN