Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 2 (thuộc VKSND tỉnh Thanh Hóa) đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại xã Quảng Ngọc.

Viện trưởng VKSND khu vực 2 Hoàng Mạnh Chung, cho biết: "Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch, công tác năm của đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, yêu cầu 100% kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức nghiệp vụ phải mở sổ theo dõi vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, phân công kiểm sát viên, công chức có năng lực để tổng hợp các vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác để tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành kiến nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa những vi phạm pháp luật phổ biến, thường xuyên, lặp đi lặp lại, chậm được khắc phục xảy ra trong quá trình thực hiện".

Cùng với đó, VKSND khu vực 2 đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, tăng cường hoạt động thực hành quyền công tố ngay từ khâu tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát. Kiểm sát viên đã chủ động bám sát quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ án nhằm đảm bảo không làm oan người vô tội, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong năm 2025, VKSND khu vực 2 đã kiểm sát 166 tin báo; trong đó đã giải quyết 150 tin báo, khởi tố vụ án 52 tin, không khởi tố 96 tin, tạm đình chỉ 2 tin...

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 2 còn chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Trong đó, đơn vị đã chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt, tạm giữ, tạm giam. Đồng thời, trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ trước khi phê chuẩn; chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngoài ra, VKSND khu vực 2 cũng đã đề ra nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, chủ động tiến hành các hoạt động điều tra, phúc cung bị can trước khi ban hành các quyết định giải quyết vụ án, nhất là đối với những vụ án mà chứng cứ, tài liệu có mâu thuẫn. Đơn vị cũng nâng cao chất lượng các bản cáo trạng, bảo đảm truy tố bị can đúng người, đúng tội danh và đúng thời hạn luật định...

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với tòa án để tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự. Vì vậy, trong thời gian qua, không để xảy ra vụ án oan sai, tòa án tuyên không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự...

Trong năm 2025, VKSND khu vực 2 đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố 132 vụ án hình sự, 217 bị can, trong đó đã giải quyết 132 vụ, 217 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự với tổng số 148 vụ, 244 bị cáo... Theo đó, chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố.

"VKSND khu vực 2 tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Đồng thời kiên quyết ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử, đảm bảo hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đảm bảo bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm", Viện trưởng VKSND khu vực 2 Hoàng Mạnh Chung cho biết thêm.

Bài và ảnh: Quốc Hương