Vì sao dân văn phòng nên đầu tư ghế ngồi làm việc đạt chuẩn?

Trong môi trường làm việc hiện đại, việc ngồi trước máy tính nhiều giờ mỗi ngày đã trở thành “đặc thù” của dân văn phòng. Thế nhưng, việc xem nhẹ chất lượng ghế ngồi đang âm thầm làm gia tăng các vấn đề sức khỏe và suy giảm hiệu suất làm việc, để lại những hệ lụy lâu dài mà nhiều người chỉ nhận ra khi cơ thể bắt đầu lên tiếng.

Tác động của ghế ngồi đến sức khỏe dân văn phòng

Vì phải thường xuyên ngồi trong nhiều giờ, ghế ngồi có các tác động lớn đến sức khoẻ của dân văn phòng như:

Nguy cơ về cột sống khi sử dụng ghế kém chất lượng: Khi ngồi lâu trên ghế không có khả năng nâng đỡ thắt lưng, người dùng thường có xu hướng cúi gập lưng hoặc rướn cổ về phía trước, tạo áp lực lớn lên cột sống và các khớp. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ thoái hóa cột sống hoặc thoát vị đĩa đệm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Gây đau vai gáy, mỏi cổ và tê bì tay chân: Khi ghế không có tựa lưng hoặc tay vịn phù hợp, phần vai và cổ phải chịu áp lực lớn trong suốt thời gian làm việc. Tình trạng này dễ gây đau mỏi vai gáy, căng cơ cổ, thậm chí tê bì tay chân do máu lưu thông kém, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và sức khỏe tổng thể: Ghế ngồi có mặt ghế quá cứng hoặc thiếu độ thoáng khí dễ cản trở lưu thông máu ở vùng đùi và chân, khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, uể oải và gia tăng cảm giác căng thẳng. Chính vì vậy, các mẫu ghế được thiết kế công thái học với lưng lưới thoáng khí và đệm ngồi có độ đàn hồi tốt ngày càng được dân văn phòng ưu tiên lựa chọn.

Dân văn phòng hiện nay ưu tiên chọn ghế có thiết kê công thái học, nâng đỡ cột sống

Tiêu biểu trong số đó là ghế văn phòng của Nội Thất Trường Mai Sài Gòn, nổi bật với thiết kế công thái học chú trọng nâng đỡ cột sống, kết hợp chất liệu được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm giảm áp lực lên xương chậu và hỗ trợ tuần hoàn máu hiệu quả. Bên cạnh đó, ghế còn sở hữu các tính năng linh hoạt như kê đầu điều chỉnh độ cao và góc nghiêng, tay vịn gập gọn tiết kiệm không gian, cùng khả năng ngả lưng lên đến 135° có khóa cố định.

Ảnh hưởng của ghế ngồi đến hiệu suất làm việc

Chính bởi ngồi nhiều giờ liên tục để làm việc, ghế văn phòng còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc như khả năng tập trung, tinh thần làm việc.

Sự thoải mái quyết định khả năng tập trung: Khi ghế ngồi không thoải mái, người dùng sẽ liên tục phải điều chỉnh tư thế, đứng lên – ngồi xuống nhiều lần, từ đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ và giảm khả năng tập trung.

Nâng cao năng suất và tinh thần làm việc: Khi cơ thể thoải mái, người lao động có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, ít mệt mỏi hơn và giảm căng thẳng trong ngày. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp hiện nay chú trọng đầu tư ghế ngồi đạt chuẩn cho văn phòng.

Ghế văn phòng chất lượng giúp nâng cao tinh thần làm việc

Lợi ích kinh tế khi lựa chọn ghế văn phòng chất lượng

Lựa chọn ghế văn phòng chất lượng không chỉ mang lại sự thoải mái khi làm việc mà còn giúp tiết kiệm chi phí lâu dài nhờ độ bền cao và hạn chế các vấn đề sức khỏe phát sinh.

Tiết kiệm chi phí về lâu dài: Nhiều người có xu hướng lựa chọn ghế giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, các loại ghế này thường nhanh xẹp đệm, lỏng khớp và không còn khả năng nâng đỡ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Ngược lại, hãy ưu tiên mua sản phẩm của các thương hiệu có tiếng như Trường Mai Sài Gòn. Ghế chất lượng cao có độ bền tốt, sử dụng ổn định trong nhiều năm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và thay mới.

Bảo vệ sức khỏe trong môi trường làm việc hiện đại: Dù chi phí ban đầu có thể cao hơn, nhưng đây được xem là khoản đầu tư dài hạn, giúp giảm thiểu chi phí phát sinh liên quan đến sức khỏe và thay thế nội thất trong tương lai.

Một chiếc ghế làm việc đạt chuẩn là khoản đầu tư thông minh cho sức khỏe và sự thoải mái lâu dài. Chọn ghế đúng chuẩn - hiệu suất tăng cao, đó chính là giá trị lâu dài mà dân văn phòng không nên bỏ qua.