Venezuela cải tổ toàn diện luật dầu khí quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài

Quốc hội Venezuela vừa thông qua dự luật cải tổ toàn diện luật dầu khí quốc gia, đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong chính sách quản lý ngành năng lượng, theo hướng mở rộng vai trò của khu vực tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez và Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cầm bản cải cách luật dầu mỏ mới tại Phủ Miraflores, Caracas, Venezuela, ngày 29/1/2026. Ảnh: Reuters.

Theo nội dung được công bố ngày 29/1, luật sửa đổi cho phép các công ty nước ngoài có quyền chủ động lớn hơn trong hoạt động khai thác và vận hành, đồng thời điều chỉnh cơ chế thuế và tiền bản quyền theo hướng linh hoạt hơn nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) vẫn giữ vai trò trong ngành, song không còn ở vị thế chi phối tuyệt đối như trước.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ cải cách, cho rằng đây là bước đi quan trọng để khôi phục sản lượng và tạo động lực mới cho nền kinh tế. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu thu hút nguồn vốn và công nghệ từ bên ngoài để phục hồi ngành dầu khí.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng thời điểm nới lỏng một số hạn chế đối với ngành dầu mỏ Venezuela Ảnh: Reuters.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành năng lượng Venezuela đối mặt nhiều khó khăn kéo dài, từ suy giảm sản lượng, hạn chế về đầu tư đến tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế trước đây.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng thời điểm nới lỏng một số hạn chế đối với ngành dầu mỏ Venezuela, mở rộng khả năng hoạt động của các công ty năng lượng Mỹ tại nước này. Ngày 29/1, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép chung cho phép các doanh nghiệp Mỹ tham gia nhiều hoạt động liên quan đến dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, mua bán, lưu kho, tiếp thị, vận chuyển và tinh chế dầu thô.

Giấy phép nói trên của chính quyền Trump được đưa ra ngay sau khi Quốc hội Venezuela thông qua cải cách luật dầu khí, nhằm thu hút đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, giấy phép không dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt: các giao dịch liên quan các đối tượng có liên quan tới Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba vẫn bị hạn chế.

Thanh Hằng

Nguồn: Upstream.