Vào vụ Tết, thợ cắm lan “chạy sô”, thu tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, thị trường hoa lan tại Thanh Hóa bước vào cao điểm mua sắm. Lan hồ điệp, đặc biệt là các tác phẩm ghép trên gỗ lũa được nhiều người ưa chuộng, kéo theo nhịp làm việc tất bật của đội ngũ thợ kết lan, nhiều người phải “chạy sô” liên tục để kịp đơn hàng cuối năm.

Ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm như Lê Hoàn, Triệu Quốc Đạt, Đại lộ Lê Lợi..., hàng loạt cửa hàng hoa lan rực rỡ sắc màu, trưng bày dày đặc các chậu lan hồ điệp phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Đây tiếp tục là dòng hoa Tết được thị trường ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Bên trong các gian hàng, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Những tổ thợ kết lan miệt mài uốn cành, cố định gốc, phối tiểu cảnh để hoàn thiện từng chậu lan theo đơn đặt hàng. Dù chỉ là công việc thời vụ, nghề kết lan vẫn mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong dịp Tết.

Để tạo điểm nhấn và nâng cao giá trị sản phẩm, nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư các mẫu lan hồ điệp ghép gỗ lũa.

Những khúc gỗ tự nhiên có dáng uốn lượn, vân đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa cùng lan hồ điệp, rêu xanh và các tiểu cảnh nhỏ, tạo nên những tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật, được khách hàng ưa chuộng.

Chị Hằng Đặng, chủ cửa hàng hoa Moondecor, cho biết khoảng 80% sản phẩm của cửa hàng được thực hiện theo đơn đặt hàng. “Các chậu lan ghép gỗ lũa thường phải chốt sớm để có thời gian tìm gỗ phù hợp và hoàn thiện tác phẩm, kịp giao cho khách từ giữa tháng Chạp. Dịp Tết năm nay, cửa hàng phải thuê 6 lao động làm việc liên tục mới đáp ứng được nhu cầu”, chị Hằng chia sẻ.

Là thợ kết lan với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh Nguyễn Huy Lâm (quê Hưng Yên) cho biết, để hoàn thiện một chậu lan ghép gỗ lũa, người thợ phải mất từ vài giờ, thậm chí lâu hơn đối với những tác phẩm có tạo hình phức tạp.

“Tiền công thường được tính theo cành, dao động từ 30.000 - 150.000 đồng/cành. Mùa cao điểm, thợ lành nghề có thể kiếm từ 2 - 5 triệu đồng/ngày, thậm chí cao hơn”, anh Lâm cho biết.

Theo anh Phạm Văn Hưng (phường Hạc Thành), dù chỉ là công việc thời vụ nhưng thu nhập từ nghề kết lan khá hấp dẫn. “Mỗi mùa Tết làm liên tục khoảng một tháng, người thợ có thể kiếm cả trăm triệu đồng nếu có tay nghề và chịu khó”, anh Hưng nói.

Trong kỹ thuật kết lan hồ điệp ghép gỗ lũa, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn công phu, từ xử lý gỗ, cố định rễ, tạo dáng cành cho đến bố trí tiểu cảnh.

Các chi tiết như rêu, sen đá hay bonsai mini được sắp xếp có chủ ý, vừa tôn lên vẻ đẹp của hoa lan, vừa đảm bảo khả năng sinh trưởng, giúp tác phẩm giữ được độ bền và tính thẩm mỹ trong suốt dịp Tết.

Chị Nguyên Hương, đại diện một cửa hàng hoa lan trên Đại lộ Lê Lợi, cho biết: “Dịp Tết 2026, cửa hàng nhập về hơn 10.000 cây lan hồ điệp. Giá bán đa dạng, từ 1,5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi chậu, tùy theo kích thước, số lượng cành và mức độ cầu kỳ của tác phẩm, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng”.

Lan hồ điệp từ lâu được xem là biểu tượng của phú quý, sung túc và may mắn trong dịp Tết Nguyên đán. Những cánh hoa tròn đầy, mềm mại, nở bền suốt nhiều tuần khiến loài hoa này trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình với mong muốn mang đến sự viên mãn, đủ đầy trong năm mới.

Dù mới bước vào đầu tháng Chạp, nhiều người dân đã tranh thủ mua hoa Tết. Thị trường hoa lan vì thế càng thêm sôi động.

Hoàng Đông