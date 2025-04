Vai trò “cầu nối” của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, bên cạnh việc huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, huyện Thọ Xuân luôn chú trọng phát huy vai trò của MTTQ, coi đây là “cầu nối” quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Phúc Thượng, xã Nam Giang (Thọ Xuân).

Đến thôn Phúc Thượng, xã Nam Giang, chúng tôi ấn tượng với đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; dọc hai bên đường là những hàng cây xanh tốt. Cùng quét dọn đường làng với chị em trong thôn, bà Lê Thị Thanh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Thượng chia sẻ: "Thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Kết quả này là nhờ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ địa phương".

Minh chứng cho lời nói của mình, bà Lê Thị Thanh chỉ tay về khuôn viên bờ hồ Phúc Thượng và chia sẻ: "Để người dân đồng thuận trong việc mở đường vào khuôn viên bờ hồ, chi bộ thôn cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng hiến 500m2 đất mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào. Từ khi triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ, tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ đó, diện mạo NTM có nhiều đổi thay với 100% tuyến đường trong thôn được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trong đó có gần 60% đạt tiêu chí chiếu sáng hiện đại theo hướng đô thị...".

Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, thời gian qua MTTQ xã Nam Giang đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân XDNTM bằng nhiều hình thức, như: qua các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể... nhằm khơi dậy sức dân để xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2023. Tiếp nối kết quả đạt được, từ năm 2024 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và chung sức của người dân, nhiều công trình cũng được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, như: Đường điện, đường trục chính đi trang trại Đồng Ngâu; đường giao thông từ nhà văn hóa mới Phúc Gia đi Cao Phong; tu sửa, nâng cấp các nhà văn hóa, đường giao thông các thôn, làm mới 2,5km mương thoát nước và 12,5km đường giao thông trong làng và nội đồng...

Xác định XDNTM là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của địa phương, những năm qua trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, mặt trận các cấp huyện Thọ Xuân đã chủ động cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận theo hướng rõ việc, rõ địa chỉ. Từ đó, nhiều mô hình dân vận khéo đã được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng, như các mô hình: “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; “Khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” gắn với xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, “Camera ở các khu dân cư”.

Đến nay, 274/274 khu dân cư thực hiện mô hình “Khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; hầu hết các tuyến đường trên địa bàn huyện Thọ Xuân đều có hệ thống điện chiếu sáng; 30/30 xã, thị trấn có mô hình camera an ninh với các mắt camera được lắp tại các tuyến đường chính của thôn, xóm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Bên cạnh đó, MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, tuyến đê, kênh mương nội đồng, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân và tạo cảnh quan môi trường tại các khu dân cư luôn xanh, sạch, đẹp.

Các hoạt động vì người nghèo, như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm vì người nghèo được MTTQ các cấp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024–2025, Ban Thường trực MTTQ huyện đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ và góp sức của người thân, đến nay trên địa bàn huyện đã khởi công, xây dựng được 103/104 hộ (trong đó có 60 hộ xây mới, 43 hộ sửa chữa nhà ở)...

Những việc làm cụ thể trên đã góp phần tạo nên diện mạo mới nông thôn trên địa bàn huyện Thọ Xuân theo hướng hiện đại, văn minh, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bài và ảnh: Trung Hiếu