Không gian mới để Yên Phú bứt phá xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Hòa cùng dòng chảy bước vào kỷ nguyên mới của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Phú xác định đây là thời cơ, vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng vươn mình, dồn sức khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ không gian và nguồn lực mở rộng, đưa địa phương bứt phá đi lên.

Vùng trồng dứa tập trung - sản phẩm chủ lực, đặc trưng của xã Yên Phú. Ảnh: Lê Hà

Kinh tế tăng trưởng, bộ mặt nông thôn khởi sắc

Xã Yên Phú được thành lập từ các xã: Yên Tâm, Yên Phú và thị trấn Thống Nhất. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ các xã cũ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là các xã cũ đã phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cấp trên, các ban, sở, ngành cấp tỉnh thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá đạt kết quả, trong đó có thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM gắn với phát triển đô thị. Chương trình đã thực sự làm thay đổi diện mạo vùng quê Yên Phú với những công trình, hạ tầng, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư kiểu mẫu khang trang, hiện đại, góp phần xây dựng vùng quê đáng sống. Trong lộ trình đó có thị trấn Thống Nhất đạt chuẩn đô thị văn minh, 2 xã được công nhận xã NTM, 8 thôn được công nhận NTM kiểu mẫu và 1 khu phố được công nhận đạt tiêu chí đô thị văn minh; địa phương có 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Các đồng chí lãnh đạo xã thăm, kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Giai đoạn 2021-2025, xã Yên Phú đã phối hợp và làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 85,6ha, lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thống Nhất. Tổng số vốn đã huy động và sử dụng cho đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 945,211 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 105 công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với những tuyến đường giao thông chính của các xã cũ kết nối với các tuyến đường giao thông nội vùng, các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ; hệ thống đê, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh và phòng chống lụt bão, công trình vùng cây ăn quả VietGAP; các công trình y tế, giáo dục...

Xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đã thu hút 5 dự án, thành lập mới 39 doanh nghiệp, vượt 125% so với kế hoạch được giao, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn xã lên 56 doanh nghiệp.

Công dân đầu Tiên xã Yên Phú được Chủ tịch UBND xã trao cấp giấy CNQSD đất.

Là địa phương có thế mạnh, điều kiện thuận lợi sản xuất nông nghiệp, xã Yên Phú đã quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, như: 3 vùng trồng ớt, 1 vùng cây trồng ăn quả được cấp mã vùng trồng, 3 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhiều vùng chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực là dứa, mía, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn... được duy trì; nhân cấy và phát triển nhiều mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Xung lực mới, tạo sức bật và khát vọng vươn lên

Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã tạo ra không gian mới rộng lớn, cùng với các nguồn lực, điều kiện thuận lợi khác và kế thừa thành quả đạt được trong XDNTM, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân... để xã Yên Phú khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bứt phá đi lên.

Các đồng chí lãnh đạo xã thăm cơ sở sản xuất nấm của hộ anh Trịnh Quang Ngọc, thôn Trịnh Lộc có sản phẩm trà linh chi và nấm ngân nhĩ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là vận hội mới để xã Yên Phú phát triển mạnh mẽ và bền vững. Những dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, các công trình hạ tầng thiết yếu có tính kết nối vùng miền cao... dự báo sẽ tạo ra nhiều cơ hội, tiềm năng để xã khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững. Xã sẽ tranh thủ thời cơ, vận hội mới, biến những khó khăn thách thức thành điều kiện thuận lợi để phát triển. Đảng bộ xã xác định rõ yếu tố tiên quyết là công tác cán bộ. Do đó, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu xã Yên Phú phải nêu gương, thực hiện tốt phương châm quản lý hành chính “hiện đại, văn minh”, “tròn vai, thuộc bài”, trở thành người “đa nhiệm”, vừa quản lý hành chính, vừa hiểu dân sinh, biết kết nối chính sách, góp phần kiến tạo phát triển; có tư duy đổi mới, sáng tạo, năng động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm cho một tương lai mới: Xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành xã NTM nâng cao năm 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm thực hiện, như: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 110 triệu đồng trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 là 180ha trở lên. Phấn đấu kết nạp 250 đảng viên trở lên, 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Một tuyến đường kiểu mẫu xã Yên Phú.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trên, Đảng bộ xã Yên Phú đề ra các giải pháp cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ. Ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực. Đó là, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lấy hiệu quả hoạt động của chính quyền, đạo đức công vụ là thước đo năng lực cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tạo đột phá về mọi mặt. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh ngay tại cơ sở.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII), Nghị quyết số 68-NQ/TW giai đoạn 2026-2030. Coi trọng phát triển nông nghiệp xanh, xây dựng các vùng chuyên canh gắn với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương, phấn đấu giai đoạn 2026-2030, toàn xã có 8 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao.

Nhà văn hoá thôn Đa Nẫm được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Với những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các nhiệm kỳ trước, cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ xã Yên Phú quyết tâm xây dựng xã thực sự là vùng quê đáng sống, thân thiện và an toàn; phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Bài và ảnh: Lê Hà