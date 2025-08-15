Xây dựng Nga Thắng phát triển nhanh, bền vững, trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2030

Hòa cùng dòng chảy bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Thắng xác định đây là thời cơ, vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng vươn mình, dồn sức khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ không gian và nguồn lực mở rộng, đưa địa phương bứt phá đi lên, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã NTM nâng cao.

Đồng chí Trịnh Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (bên phải ảnh) lắng nghe ý kiến của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Thắng.

Những dấu ấn nổi bật

Xã Nga Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Nga Sơn cũ, gồm: Nga Văn, Nga Thắng, Nga Phượng và Nga Thạch. Đảng bộ xã có 1.503 đảng viên sinh hoạt ở 51 tổ chức cơ sở đảng. Phát huy truyền thống cách mạng nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Nga Sơn; tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và nắm bắt thời cơ, trong nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ các địa phương đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, khâu đột phá và đạt kết quả toàn diện. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (GRDP) giai đoạn 2020-2025 đạt 7,5 - 8,5%. Tổng thu nhập toàn xã năm 2025 ước đạt 2.033,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 76,6 triệu đồng.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã Nga Thắng đã thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất như tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ giống, kỹ thuật, vốn vay và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích nông dân phát triển các mô hình sản xuất trang trại, gia trại tổng hợp; mở rộng diện tích sản xuất nhà màng, nhà lưới, vùng sản xuất các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao như dưa vàng, dưa vân lưới, khoai tây, ớt xuất khẩu; từng bước chuyển đổi vùng sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất lúa - cá, lúa - tôm kết hợp; mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; hình thành và nhân rộng vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, toàn xã đã tích tụ tập trung trên 142ha đất, trong đó có 9,6ha nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 2ha trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, đưa giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác toàn xã năm 2024 đạt 193 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, việc phát triển kinh tế gắn với XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã thực sự làm thay đổi diện mạo vùng quê Nga Thắng với những công trình, hạ tầng, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; thôn văn hóa khang trang, hiện đại, góp phần xây dựng vùng quê đáng sống. Trong lộ trình đó, các xã cũ như Nga Văn, Nga Thắng đạt 13/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; xã Nga Thạch đạt 11/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; xã Nga Phượng đạt 9/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, có 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nga Thắng hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại năm 2025 đạt khoảng 1.513,2 tỷ đồng, tăng 713,2 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 5,6%/năm. Đến hết năm 2024, trên địa bàn xã có 50 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng; doanh thu bình quân đạt khoảng 1,7 tỷ đồng/doanh nghiệp/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn 2020-2025 ước đạt 489,5 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Khí thế mới, động lực mới và khát vọng vươn lên

Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã tạo ra không gian mới rộng lớn, cùng với các nguồn lực, điều kiện thuận lợi khác và kế thừa thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, để xã Nga Thắng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bứt phá đi lên.

Nga Thắng đã xây dựng được nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Văn Tiến cho biết: “Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo khí thế mới, động lực mới để xã Nga Thắng bứt phá và phát triển bền vững. Đảng bộ xã xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm khắc phục mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập; tăng thu ngân sách cho đầu tư phát triển. Trong đó, đẩy mạnh việc tích tụ và tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với XDNTM nâng cao là nền tảng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, biến những khó khăn, thách thức thành điều kiện thuận lợi để phát triển. Tất cả vì mục tiêu xây dựng Nga Thắng phát triển nhanh, bền vững, trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2030”.

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng; 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch chung xã, hoàn thành trong năm 2026. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với XDNTM nâng cao. Kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Đảng bộ xã đề ra các giải pháp chủ yếu cho từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; trong đó, ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch, các cơ chế về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Phạm Đồng Quê, ở thôn Đồng Đội.

Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Kêu gọi thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp; phát triển mạnh các điểm dịch vụ thương mại... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chất lượng dân số, gia đình và trẻ em. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của cấp ủy, chú trọng đổi mới công tác cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Thắng tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Phan Nga