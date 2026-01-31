Uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, một phụ nữ phải nhập viện

Tin theo những lời hướng dẫn trên mạng xã hội, uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, thanh lọc cơ thể, một phụ nữ đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, đóng trên địa bàn phường Quảng Phú.

Bệnh nhân bị loét dạ dày chảy máu do uống nước cốt chanh mỗi ngày, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1970, ở phường Đông Sơn, nhập viện sau 3 ngày chịu đựng cơn đau bụng âm ỉ, nóng rát vùng trên rốn, kèm theo nôn nhiều và mệt lả. Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết vì muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể nên bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng theo hướng dẫn trên mạng xã hội, không ngờ rằng, hành động này đã dẫn đến sự nguy hại cho sức khoẻ.

Hình ảnh nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng: Viêm loét dạ dày chảy máu và trào ngược thực quản. Đây là biến chứng nguy hiểm của viêm loét dạ dày, xảy ra khi vết loét ăn sâu vào mạch máu. Rất may mắn, nhờ đến viện kịp thời, bệnh nhân đã được các bác sĩ xử trí cầm máu và điều trị ổn định.

Thời gian gần đây, trào lưu uống nước cốt chanh liều cao vào buổi sáng khi bụng đói để thanh lọc cơ thể, thải độc và chữa bệnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhiều người làm theo. Nhiều video, hình ảnh, bình luận chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, hướng dẫn mọi người cách uống nước cốt chanh, uống thật nhiều, uống liều cao với niềm tin có thể “tiêu tan” mọi loại bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, trào lưu này đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít người tin rằng chỉ cần uống nước cốt chanh mỗi ngày sẽ nhanh chóng có vóc dáng mơ ước, bệnh tật tiêu tan, cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định đây là một trào lưu thiếu căn cứ khoa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Trào lưu uống nước chanh liều cao để thanh lọc cơ thể, chữa bệnh đang rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Phan Văn Dũng, Trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, khi được sử dụng ở lượng điều độ (khoảng nửa trái chanh mỗi ngày, pha loãng với nước ấm, có thể thêm chút mật ong hoặc muối và uống lúc no) thì chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi chanh là thực phẩm giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa. Chúng còn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và cải thiện làn da, giúp vết thương nhanh lành nhờ vitamin C thúc đẩy tổng hợp collagen.

“Tuy nhiên, cốt chanh liều cao với lượng acid citric và nồng độ vitamin C vượt ngưỡng an toàn, có thể gây tổn thương răng miệng, làm mòn men răng, gây ê buốt và sâu răng. Chanh liều cao còn gây tổn thương hệ tiêu hóa, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh lý tiêu hóa sẵn có. Người dân cần cẩn trọng với những trào lưu sức khỏe trên mạng xã hội! Đừng để những trào lưu nhất thời đánh đổi bằng sức khỏe lâu dài”, bác sĩ Dũng lưu ý.

Thuỳ Dung