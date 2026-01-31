Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, một phụ nữ phải nhập viện

Thuỳ Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tin theo những lời hướng dẫn trên mạng xã hội, uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, thanh lọc cơ thể, một phụ nữ đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, đóng trên địa bàn phường Quảng Phú.

Uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, một phụ nữ phải nhập viện

Tin theo những lời hướng dẫn trên mạng xã hội, uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, thanh lọc cơ thể, một phụ nữ đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, đóng trên địa bàn phường Quảng Phú.

Uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, một phụ nữ phải nhập viện

Bệnh nhân bị loét dạ dày chảy máu do uống nước cốt chanh mỗi ngày, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1970, ở phường Đông Sơn, nhập viện sau 3 ngày chịu đựng cơn đau bụng âm ỉ, nóng rát vùng trên rốn, kèm theo nôn nhiều và mệt lả. Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết vì muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể nên bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng theo hướng dẫn trên mạng xã hội, không ngờ rằng, hành động này đã dẫn đến sự nguy hại cho sức khoẻ.

Hình ảnh nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng: Viêm loét dạ dày chảy máu và trào ngược thực quản. Đây là biến chứng nguy hiểm của viêm loét dạ dày, xảy ra khi vết loét ăn sâu vào mạch máu. Rất may mắn, nhờ đến viện kịp thời, bệnh nhân đã được các bác sĩ xử trí cầm máu và điều trị ổn định.

Thời gian gần đây, trào lưu uống nước cốt chanh liều cao vào buổi sáng khi bụng đói để thanh lọc cơ thể, thải độc và chữa bệnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhiều người làm theo. Nhiều video, hình ảnh, bình luận chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, hướng dẫn mọi người cách uống nước cốt chanh, uống thật nhiều, uống liều cao với niềm tin có thể “tiêu tan” mọi loại bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, trào lưu này đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít người tin rằng chỉ cần uống nước cốt chanh mỗi ngày sẽ nhanh chóng có vóc dáng mơ ước, bệnh tật tiêu tan, cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định đây là một trào lưu thiếu căn cứ khoa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Uống “nước chanh liều cao” để giảm cân, một phụ nữ phải nhập viện

Trào lưu uống nước chanh liều cao để thanh lọc cơ thể, chữa bệnh đang rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Phan Văn Dũng, Trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, khi được sử dụng ở lượng điều độ (khoảng nửa trái chanh mỗi ngày, pha loãng với nước ấm, có thể thêm chút mật ong hoặc muối và uống lúc no) thì chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi chanh là thực phẩm giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa. Chúng còn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và cải thiện làn da, giúp vết thương nhanh lành nhờ vitamin C thúc đẩy tổng hợp collagen.

“Tuy nhiên, cốt chanh liều cao với lượng acid citric và nồng độ vitamin C vượt ngưỡng an toàn, có thể gây tổn thương răng miệng, làm mòn men răng, gây ê buốt và sâu răng. Chanh liều cao còn gây tổn thương hệ tiêu hóa, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh lý tiêu hóa sẵn có. Người dân cần cẩn trọng với những trào lưu sức khỏe trên mạng xã hội! Đừng để những trào lưu nhất thời đánh đổi bằng sức khỏe lâu dài”, bác sĩ Dũng lưu ý.

Thuỳ Dung

Từ khóa:

#Chanh #Uống nước #Giảm cân #Thanh lọc cơ thể #Quảng Phú #Bệnh nhân #Nhập viện cấp cứu #phường Đông Sơn #Bệnh viện #phụ nữ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu...
Thước đo công vụ

Thước đo công vụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh