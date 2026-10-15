UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa

Ngày 15/10, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, mang các trang phục LifeWear chất lượng Nhật Bản và trải nghiệm mua sắm hiện đại đến gần hơn với khách hàng tại Thanh Hóa. Nhân dịp ra mắt cửa hàng mới, thương hiệu giới thiệu Bộ sưu tập (BST) UTme! mang dấu ấn xứ Thanh và nhiều quà tặng có giới hạn khác dành riêng cho khách hàng nơi đây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa.

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện UNIQLO Việt Nam cho biết: “Việc khai trương cửa hàng tại Thanh Hóa là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh và mở rộng hệ thống cửa hàng tại khu vực phía Trung và Bắc của UNIQLO tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của địa phương trong quá trình chuẩn bị cho sự hiện diện này. Trong thời gian tới, UNIQLO mong muốn gắn bó cùng Thanh Hóa, không chỉ thông qua hoạt động kinh doanh mà còn bằng việc tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương”.

Trang phục chất lượng Nhật Bản đã đến với người dân Thanh Hóa

Người dân có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đợi để trải nghiệm cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo UNIQLO chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương.

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa chính thức khai trương từ 15/10/2026.

Không gian mua sắm hiện đại bên trong cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa.

Đa dạng các sản phẩm LifeWear tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa.

Cửa hàng UNIQLO tọa lạc tại tầng 1, được mở cùng thời gian khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, có diện tích sàn bán hàng khoảng 1.000m2. Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn của hệ thống cửa hàng UNIQLO toàn cầu, nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và thoải mái cho khách hàng. Cửa hàng giới thiệu đa dạng các dòng sản phẩm công nghệ Nhật Bản, phù hợp với nhiều nhu cầu và điều kiện thời tiết khác nhau, từ công việc, học tập, vận động đến dạo phố hay thư giãn cuối tuần.

Được phát triển từ triết lý LifeWear, sản phẩm UNIQLO luôn lấy người mặc làm trung tâm - chú trọng sự giản đơn, công năng, chất lượng và tính ứng dụng cao để đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Tại cửa hàng AEON MALL Thanh Hóa, khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận chất liệu, lựa chọn kích cỡ và tìm thấy những sản phẩm phù hợp với phong cách sống của bản thân và gia đình.

Các địa danh và đặc sản của xứ Thanh được họa sĩ Lương Linh đưa vào Bộ Sưu tập UTme!

Cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa còn mang những dấu ấn riêng của địa phương qua các thiết kế được thể hiện bằng nét vẽ tươi vui, gần gũi của họa sĩ Lương Linh. Với BST UTme!, các địa danh và đặc sản của xứ Thanh như bãi biển Sầm Sơn, nem chua Thanh Hóa và chè lam Phủ Quảng được tái hiện trẻ trung, hiện đại.

Dấu ấn sáng tạo của Lương Linh cũng xuất hiện trên bản đồ địa phương “UNIQLO Chào Bạn Hàng Xóm”, nơi những điểm đến, nhịp sống quen thuộc quanh khu vực cửa hàng được thể hiện sinh động, góp phần đưa bản sắc Thanh Hóa trở thành một phần trong trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng.

UNIQLO sẽ trích doanh thu từ BST UTme! để hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đưa giá trị được tạo ra từ cộng đồng trở lại phục vụ cho chính cộng đồng.

Từ Thanh Hóa, những sản phẩm LifeWear Made in Vietnam hiện diện trên toàn cầu

Bên cạnh các trải nghiệm mua sắm, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa còn dành không gian để giới thiệu câu chuyện về hoạt động sản xuất của thương hiệu tại Việt Nam. Thanh Hóa hiện là nơi đặt nhà máy Sakurai, một trong những đối tác sản xuất lâu năm trong mạng lưới của Tập đoàn Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác bền chặt trong 17 năm qua đã góp phần tạo việc làm cho khoảng 13.000 lao động địa phương.

Tại nhà máy Sakurai, người lao động địa phương đã góp phần vào quá trình sản xuất và hoàn thiện nhiều sản phẩm LifeWear theo tiêu chuẩn chất lượng của UNIQLO toàn cầu. Trong đó, các sản phẩm thuộc dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH - thành quả từ quá trình hợp tác phát triển công nghệ giữa UNIQLO và đối tác chiến lược Toray - được hoàn thiện tại Thanh Hóa qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Cùng với nhà máy Sakurai, UNIQLO mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng, giúp cuộc sống của mỗi người dân Thanh Hóa thoải mái hơn mỗi ngày.

Hàng loạt các hoạt động và quà tặng độc quyền trong dịp khai trương

Sau tiếng trống Taiko, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá đã chính thức mở cửa chào đón khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Nhiều chương trình ưu đãi có hạn dành cho khách hàng mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng.

Sáng 15/10, sau tiếng trống Taiko, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá đã chính thức mở cửa chào đón khách hàng đến tham quan, mua sắm. Nhiều khách hàng đã có mặt từ sớm để trải nghiệm các sản phẩm LifeWear chất lượng Nhật Bản, đồng thời trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo trong dịp khai trương cửa hàng. Cụ thể, trong 4 ngày đầu khai trương, từ ngày 15 đến 18/10/2026:

Bộ quà tặng Chào buổi sáng gồm 01 móc khóa HEATTECH xinh xắn (màu sắc ngẫu nhiên) được sản xuất bởi những công nhân địa phương đang làm việc ở nhà máy Sakurai Thanh Hóa và 01 Bánh đậu đỏ dành cho 100 khách hàng đầu tiên xếp hàng sớm.

Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng 01 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền.

Ngoài ra, các khách hàng lần đầu tiên tải và đăng ký thành viên mới ứng dụng UNIQLO thành công tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá sẽ nhận ngay 1 Túi Du Lịch Mini Đa Năng với họa tiết đặc trưng Thanh Hóa.

Nhiều phần quà được trao tặng đến các khách hàng trong ngày đầu khai trương.

Đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá trong ngày đầu khai trương.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày khai trương, cửa hàng đầu tiên của UNIQLO tại Thanh Hóa đã thu rất đông khách hàng đến tham quan, mua sắm. Sự hưởng ứng này không chỉ phản ánh niềm mong đợi của khách hàng địa phương, mà còn cho thấy sự đồng điệu giữa triết lý LifeWear của UNIQLO và xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch của Thanh Hóa - cực tăng trưởng năng động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn Trang Instagram chính thức UNIQLO Vietnam: www.instagram.com/uniqlovnam/ Trang Facebook chính thức UNIQLO Vietnam: www.facebook.com/uniqlovnam Trải nghiệm cửa hàng UNIQLO online qua ứng dụng tại: https://bit.ly/UNIQLOVN-App

Nguyễn Lương