UNDP chuyển gần 400 vị trí công tác từ New York sang châu Âu

Ngày 19/1 (theo giờ địa phương), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thông báo sẽ tái cơ cấu một phần các vị trí công tác đặt tại trụ sở New York (Mỹ), theo đó gần 400 vị trí sẽ lần lượt được chuyển sang châu Âu.

Tòa nhà Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: CCTV

Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, khoảng ba phần tư số vị trí sẽ được chuyển đến thành phố Bonn (Đức), trong khi số còn lại sẽ đặt tại Madrid (Tây Ban Nha). Đây là một phần trong chương trình cải tổ tổ chức nhằm thích ứng với những thay đổi của môi trường tài chính và phát triển toàn cầu hiện nay.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết việc điều chỉnh này nhằm tăng cường kết nối với các quốc gia đăng cai và các đối tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Sau khi quá trình tái bố trí hoàn tất, quy mô nhân sự của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Bonn sẽ vượt 400 người. Thành phố này cũng là nơi đặt trụ sở lâu năm của Tổ chức Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc bày tỏ cảm ơn Chính phủ Đức và Tây Ban Nha vì đã đồng ý tiếp nhận các vị trí công tác, đồng thời nhấn mạnh động thái này sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương.

Một phiên làm việc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: CCTV

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc khẳng định New York vẫn là trụ sở toàn cầu của tổ chức. Hiện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc hoạt động tại khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số nhân viên vào khoảng 22.000 người. Trong đó, phần lớn làm việc tại các quốc gia và cơ quan khu vực, còn tỷ lệ nhân sự thường trú tại trụ sở New York chiếm dưới 7%.

Cũng theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, từ đầu năm 2026, một số vị trí công tác đã được chuyển từ New York sang các khu vực như châu Phi, Mỹ Latinh, các quốc gia Arab và châu Á – Thái Bình Dương, nhằm giúp tổ chức hoạt động gần hơn với địa bàn triển khai dự án và các đối tượng thụ hưởng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV.