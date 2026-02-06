Ukraine và Nga kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai, với thỏa thuận trao đổi tù nhân

Ukraine và Nga ngày 5/2 đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), với kết quả đạt được một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn và thống nhất sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng trong thời gian tới. Dù vậy, những bất đồng cốt lõi về lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Ukraine và Nga thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận có sự tham gia của phái đoàn Mỹ, Ukraine và Nga được cả Kyiv lẫn Moscow mô tả là “mang tính xây dựng”. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết ba bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tổng cộng 314 tù binh chiến tranh, và hoạt động này đã được thực hiện ngay trong ngày 5/2. Đây là đợt trao đổi tù binh đầu tiên giữa hai bên trong vòng năm tháng qua.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ nước này ủng hộ bất kỳ hình thức ngoại giao nào “thực tế có thể mang hoà bình đến gần hơn”. Tổng thống Zelensky xác nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ sớm được nối lại, song nhấn mạnh lập trường của Kyiv không thay đổi đối với các vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Phía Ukraine tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Nga về việc từ bỏ các vùng lãnh thổ ở miền đông, trong đó có khu vực Donetsk.

Về phần mình, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố xung đột có chấm dứt hay không phụ thuộc vào “quyết định” của Ukraine và rằng “cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình vẫn rộng mở”. Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào cũng phải tính đến “thực tế trên thực địa”, bao gồm việc Ukraine chấp nhận nhượng lại một số vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố kiểm soát. Yêu cầu này được xem là một trong những trở ngại lớn nhất khiến tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều khó khăn.

Ukraine và Nga kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai do Mỹ làm trung gian. Ảnh: Reuters

Washington hiện đang thúc đẩy các bên tìm kiếm những thỏa hiệp khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột được coi là nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, dù những bước tiến mang tính nhân đạo như trao đổi tù binh là tín hiệu tích cực, con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn dài và phức tạp.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước đó, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoan nghênh sự hợp tác giữa Nga và Ukraine về việc trao đổi tù nhân, cho rằng điều đó thể hiện vai trò của UAE như một bên trung gian đáng tin cậy trong việc xoa dịu khủng hoảng và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng.

Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua giữa Nga và Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, đồng thời làm gia tăng căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Việc duy trì kênh đối thoại được kỳ vọng sẽ góp phần giảm leo thang và tạo tiền đề cho các bước tiến ngoại giao tiếp theo, dù kết quả cuối cùng hiện vẫn chưa rõ ràng.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters.