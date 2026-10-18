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Ukraine hy vọng gặp Mỹ và Nga bên lề Hội nghị G20

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang kỳ vọng về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 12 tới, dù các bên liên quan chưa chính thức xác nhận.

Ukraine hy vọng gặp Mỹ và Nga bên lề Hội nghị G20

Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang kỳ vọng về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 12 tới, dù các bên liên quan chưa chính thức xác nhận.

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Ukraine hy vọng gặp Mỹ và Nga bên lề Hội nghị G20

Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết địa điểm tổ chức cuộc đối thoại hiện vẫn đang được xem xét linh hoạt. Bên cạnh kịch bản gặp gỡ tại Mỹ trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami, cuộc đàm phán cũng có thể được tổ chức tại một quốc gia châu Âu hoặc một nước khu vực Trung Đông như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoặc Ả Rập Xê Út.

Tổng thống Zelensky xác nhận các nhà đàm phán Ukraine đã có cuộc trao đổi làm việc với các quan chức Mỹ vào ngày 16/10 để thảo luận về các phương án xúc tiến đối thoại.

Bên cạnh khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên, Tổng thống Zelensky cho rằng châu Âu cần xây dựng một kênh đối thoại riêng với Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và các nước châu Âu tiếp tục căng thẳng do cuộc xung đột tại Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami, bang Florida, vào tháng 12, với sự tham gia của Mỹ và Nga. Ukraine không phải là thành viên G20, do đó khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị, nếu được xác nhận, sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga, chỉ vài ngày trước khi những biện pháp này dự kiến có hiệu lực. Ông cho rằng động thái của Washington sẽ tiếp thêm động lực để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời dự đoán Mỹ có thể tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Trong khi đó, ngày 17-10, đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Ukraine #Hội nghị thượng đỉnh G20 #Tổng thống mỹ donald trump #Hàng đầu thế giới #Châu Âu #Đối thoại #Hy vọng

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