U23 Việt Nam giành hạng Ba châu Á và xác lập kỷ lục lịch sử; MU cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại Mason Greenwood

U23 Việt Nam hạ Hàn Quốc, giành hạng Ba châu Á và xác lập kỷ lục lịch sử

Tối 23/1, U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại U23 Hàn Quốc để giành huy chương Đồng giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam chấp nhận chơi phòng thủ trước U23 Hàn Quốc.

Sau 120 phút rượt đuổi kịch tính với tỷ số hòa 2-2 nhờ các pha lập công của Quốc Việt và Đình Bắc, “Những chiến binh Sao vàng” đã thể hiện bản lĩnh kiên cường trên chấm luân lưu để giành chiến thắng chung cuộc 7-6. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã phải thi đấu thiếu người từ phút 86 sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc nhưng vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở.

Quốc Việt và Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc. (Ảnh: TED Trần TV)

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm huy chương lịch sử mà còn giúp U23 Việt Nam thiết lập kỷ lục mới với 10 bàn thắng tại giải đấu, vượt qua cột mốc 8 bàn của lứa Thường Châu 2018.

Thành quả này khẳng định bước tiến vượt bậc về sức mạnh tấn công và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

HLV Kim Sang-sik tự hào về tinh thần “thép” của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc để giành huy chương Đồng, HLV Kim Sang-sik đã dành những lời khen ngợi xúc động cho tinh thần quả cảm của các học trò.

HLV Kim Sang-sik cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ. (Ảnh: AFC)

Ông đặc biệt biểu dương bản lĩnh của đội khi đứng vững trong thế thiếu người và sự xuất sắc của thủ môn Văn Bình trên chấm luân lưu. Dù Đình Bắc mắc sai sót dẫn đến thẻ đỏ, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào toàn đội.

Khép lại giải đấu, ông gửi lời tri ân đến người hâm mộ, động viên trung vệ Hiểu Minh sớm bình phục và gửi lời chúc mừng năm mới sớm đến Việt Nam khi Tết cổ truyền đang cận kề.

Thủ môn Cao Văn Bình và “bí kíp” giúp U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Dù chỉ là phương án dự phòng, thủ thành Cao Văn Bình đã tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu bắt chính tại U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: TED Trần TV).

Trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, người gác đền sinh năm 2005 đã có tới 12 pha cứu thua xuất sắc và cản phá thành công cú sút luân lưu quyết định. Sau trận đấu, Văn Bình vinh dự nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” từ AFC.

Tiết lộ về bí quyết giúp U23 Việt Nam chiến thắng trên chấm 11m, Văn Bình chia sẻ ngoài sự chỉ dẫn chiến thuật từ ban huấn luyện, anh đã dùng đòn tâm lý “nhìn thẳng vào mắt đối thủ” để bắt bài hướng sút. Sự tự tin của chàng thủ môn trẻ đã trở thành chìa khóa mở ra tấm huy chương Đồng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

MU cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại Mason Greenwood từ Marseille

Manchester United đang thảo luận về việc đưa Mason Greenwood trở lại Old Trafford sau phong độ bùng nổ của anh tại Ligue 1 với 41 bàn thắng sau 61 trận.

Greenwood tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ trong màu áo Marseille ở mùa giải này.

“Quỷ đỏ” hiện nắm lợi thế lớn khi sở hữu điều khoản mua lại chỉ khoảng 42 triệu bảng Anh, trong khi giá trị thị trường của tiền đạo này đã chạm mốc 100 triệu euro. Việc bổ nhiệm tiềm năng HLV Roberto De Zerbi - người đang dẫn dắt Greenwood tại Marseille - càng củng cố khả năng thương vụ này xảy ra.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở chuyên môn hay tài chính mà là áp lực từ dư luận và các nhà tài trợ liên quan đến scandal trong quá khứ của anh. Ban lãnh đạo MU đang phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích thể thao thuần túy và các giá trị hình ảnh của câu lạc bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

