U23 Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối tại bán kết, Man City và PSG thảm bại tại Champions League

U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết: HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm và hướng tới trận hạng Ba; Nguyên nhân Lý Đức bị thẻ đỏ; Morocco kiện Senegal lên FIFA sau chung kết hỗn loạn ở Cup châu Phi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/1).

U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết: HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm và hướng tới trận hạng Ba

Tối 20/1, hành trình chinh phục ngôi vương của U23 Việt Nam tại giải châu Á đã phải dừng bước sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Dù cầm hòa đối thủ trong hiệp một, việc thiếu tập trung ở các tình huống cố định và chấn thương sớm của trung vệ Hiểu Minh đã khiến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik bị phá sản. Đặc biệt, tấm thẻ đỏ trong hiệp hai càng khiến “Những chiến binh Sao vàng” gặp khó dù đã chiến đấu quả cảm đến phút cuối cùng.

HLV Kim Sang Sik tự hào về những gì U23 Việt Nam đã thể hiện (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và thừa nhận sự bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào về tinh thần đoàn kết của các học trò.

U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần để bước vào trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1 tới.

Nguyên nhân Lý Đức bị thẻ đỏ

Đêm 20/1, bước ngoặt đáng tiếc của trận bán kết xảy ra ở phút 74 khi trung vệ Lý Đức bị truất quyền thi đấu.

Lý Đức phản ứng với cầu thủ đối phương và bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Trong một tình huống lộn xộn dẫn đến bàn thắng (sau đó bị từ chối vì việt vị) của U23 Trung Quốc, Lý Đức đã thiếu kiềm chế và có hành vi phản ứng thái quá với cầu thủ đối phương sau va chạm. Trọng tài người Australia ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người.

Việc mất người trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và bế tắc trước lối chơi pressing rát của đối thủ đã dập tắt hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chung cuộc, U23 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-3 và nhường vé vào chung kết cho đội bóng quốc gia tỷ dân.

Nhọc nhằn hạ Hàn Quốc, U23 Nhật Bản tiến thẳng vào chung kết

Chiều 20/1, trận “derby Đông Á” tại bán kết U23 châu Á 2026 đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về U23 Nhật Bản.

Kaito Koizumi ghi bàn thắng duy nhất.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Kaito Koizumi ở phút 36 sau tình huống đá bồi cận thành. Dù chỉ mang đến giải đội hình U21, “Samurai xanh” vẫn thể hiện bản lĩnh rực lửa và sự kỷ luật thép để bảo vệ thành quả trước sức ép nghẹt thở của Hàn Quốc trong hiệp hai.

Thất bại này khiến U23 Hàn Quốc ngậm ngùi xuống chơi trận tranh hạng Ba, trong khi Nhật Bản hiên ngang vào chung kết để tìm kiếm ngôi vương thứ ba trong lịch sử.

Champions League: Man City thảm bại trước “nhược tiểu”, Arsenal thăng hoa

Rạng sáng 21/1, Champions League chứng kiến những cơn địa chấn kinh hoàng.

Rodri nhận thẻ đỏ khiến Man City gặp khó.

Bất ngờ lớn nhất xảy ra tại Na Uy khi Bodø/Glimt hạ gục Man City với tỷ số 3-1. Đội bóng tí hon đã khiến đoàn quân của Guardiola choáng váng với 3 bàn dẫn trước, trong khi Rodri còn phải nhận thẻ đỏ, đẩy Man City vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

PSG nhận trái đắng.

Cùng lúc đó, PSG cũng gây thất vọng khi để Sporting Lisbon đánh bại 2-1 ở những phút cuối trận, đối mặt nguy cơ văng khỏi nhóm dẫn đầu.

Gabriel Jesus ghi bàn ở Champions League sau 2 năm.

Ở chiều ngược lại, Arsenal tiếp tục phong độ hủy diệt bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Inter Milan. Gabriel Jesus tỏa sáng rực rỡ với cú đúp sau 2 năm “tịt ngòi” tại đấu trường này, giúp “Pháo thủ” duy trì chuỗi 12 trận bất bại.

Morocco kiện Senegal lên FIFA sau chung kết hỗn loạn ở Cup châu Phi

Trận chung kết Cup châu Phi (AFCON) 2025 đã kết thúc trong sự hỗn loạn khi Morocco tuyên bố kiện Senegal lên FIFA và CAF.

Cầu thủ Senegal và Morocco tranh cãi trong trận chung kết Cup châu Phi trên sân Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco ngày 18/1 vừa qua. Ảnh: Marca

Căng thẳng bùng phát ở phút bù giờ thứ 7 khi Senegal bỏ sân để phản đối quả phạt đền của Morocco, khiến trận đấu gián đoạn 15 phút. Dù sau đó Senegal trở lại và giành chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ, phía Morocco cho rằng hành động bỏ sân đã phá hỏng tâm lý cầu thủ của họ.

Hiện tại, CAF đang điều tra hành vi của HLV Pape Thiaw với nguy cơ án phạt nặng kéo dài đến World Cup 2026. FIFA cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động rời sân, biến đây trở thành một trong những trận chung kết tranh cãi nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

HS