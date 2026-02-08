TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa đồng hành cùng phụ nữ nghèo

Trong thời gian qua, Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa từng bước khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của hội viên phụ nữ trên hành trình giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Lê Thị Hiền, tổ dân phố Phượng Cát, phường Ngọc Sơn là khách hàng của TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa với mô hình chăn nuôi vịt đẻ trứng kết hợp kinh doanh dịch vụ.

Phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng, tiết kiệm, trong năm qua, TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã mở rộng hoạt động cho hàng nghìn khách hàng là hội viên phụ nữ vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đây không chỉ là những con số mang tính chất thống kê, mà còn là minh chứng cho thấy nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm của TYM trong việc trao cơ hội đổi đời cho khách hàng là phụ nữ nghèo, yếu thế. Không chỉ đơn thuần là hoạt động cho vay, TYM còn đóng vai trò “cầu nối” giúp phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ tài chính phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để họ khởi nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều khách hàng là hội viên phụ nữ ở nhiều địa phương trong tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, mua vật tư sản xuất, mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề kinh doanh.

Chị Lê Thị Hiền (sinh năm 1979), hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố Phượng Cát, phường Ngọc Sơn, là tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó. Làm giàu từ mô hình chăn nuôi kết hợp kinh doanh dịch vụ. Khởi nghiệp với nghề nuôi vịt đẻ và ấp trứng hơn 10 năm trước, bước ngoặt đến với gia đình chị khi được vay 50 triệu đồng từ TYM Chi nhánh Thanh Hóa. Với kỳ hạn 18 tháng, chị mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, nâng cấp lò ấp và ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi bài bản. Đến nay, cơ sở của chị duy trì đàn vịt giống hơn 2.000 con, cung ứng trứng vịt lộn ổn định cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Không dừng lại ở đó, chị còn kết hợp nuôi lợn, gà và phát triển dịch vụ cho thuê rạp cưới. Nhạy bén kinh doanh không chỉ giúp gia đình chị Hiền thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn tạo việc làm ổn định cho một số người dân trong tổ dân phố.

Cũng tại phường Ngọc Sơn, chị Tống Thị Thu (sinh năm 1974), tổ dân phố Đồng Minh, được vay 50 triệu đồng từ TYM Chi nhánh Thanh Hóa để phát triển kinh tế mà không cần thế chấp. Từ nguồn vốn được vay, chị đã mở cơ sở chuyên sản xuất các loại nước mắm và buôn bán hải sản. Chị Thu cho biết: "Nhờ được vay vốn từ TYM và Hội LHPN phường tạo điều kiện để tôi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan mô hình kinh tế hiệu quả tại những địa phương lân cận, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất mắm tôm, mắm tép và nước mắm nguyên chất để áp dụng vào thực tiễn. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở sản xuất nước mắm, hải sản của gia đình cung cấp ra thị trường hàng trăm lít nước mắm, mắm tôm, mắm tép, hải sản. Hàng năm, sau khi trừ chi phí gia đình tôi có mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Kinh tế gia đình từng bước ổn định và thoát nghèo bền vững".

Ông Phan Tuấn Dũng, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa, cho biết: "Với việc cung cấp vốn phục vụ tận thôn, xóm, tổ dân phố và không thu lệ phí hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, kịp thời, đặc biệt vốn vay không cần tài sản thế chấp, mức vốn nhỏ, tăng dần qua các năm, vốn vay được lặp lại nhiều lần, những năm qua, TYM đã hỗ trợ nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các hội viên phụ nữ khi tham gia tiết kiệm ở TYM với mức nhỏ nhất 5 nghìn đồng/lần gửi hàng tuần, hàng tháng, từ đó dần hình thành được thói quen tiết kiệm, biết cách cân đối chi tiêu và tích lũy cho tương lai".

Các khoản vay của TYM phù hợp với nhu cầu thực tiễn, linh hoạt về kỳ hạn và mức vay. Hiện, TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa đang hoạt động ở 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với 11.072 khách hàng. Năm 2025, đơn vị phát vốn hơn 302 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay hơn 190 tỷ đồng và số dư tiết kiệm 72,3 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Qua đó cho thấy sự tin tưởng và đồng hành ngày càng lớn từ các khách hàng là hội viên phụ nữ các địa phương về quy mô vốn và chất lượng tín dụng.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa xác định, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bằng việc mở rộng quy mô hoạt động, tăng mức vay đối với các hộ có dự án khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh có tiềm năng phát triển. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TYM để nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hỗ trợ hội viên, đặc biệt là hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thông qua hoạt động tín dụng, tiết kiệm gắn với hỗ trợ sinh kế và đào tạo kỹ năng, TYM không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững, mà còn khẳng định vai trò trong việc nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Phụ nữ không còn là đối tượng cần giúp đỡ mà trở thành lực lượng chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt và tâm huyết, TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa đang từng ngày lan tỏa giá trị nhân văn, tạo nên những bước chuyển tích cực trong đời sống của hàng nghìn khách hàng là hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh vượt khó vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.

Bài và ảnh: Tiến Đông