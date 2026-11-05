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Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức sân khấu hóa

Ngọc Lê (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/11, Ban CHQS xã Hoằng Hóa tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Đây là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tổ chức điểm bằng hình thức sân khấu hóa.

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức sân khấu hóa

Ngày 5/11, Ban CHQS xã Hoằng Hóa tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Đây là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tổ chức điểm bằng hình thức sân khấu hóa.

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức sân khấu hóa

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Với chủ đề “Tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự - Chuẩn mực của người công dân trong giai đoạn phát triển mới”, tọa đàm tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức sân khấu hóa

Tiểu phẩm tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tại buổi tọa đàm.

Thông qua hình thức tọa đàm sân khấu hóa, các nội dung pháp luật được truyền tải sinh động, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tiễn trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo sự đồng thuận trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

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