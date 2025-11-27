“Tuyên chiến” không khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả dịp Tết

Hotline: 0822.173.636   |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11554/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng chức năng thu giữ các sản phẩm thuốc giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Văn bản nêu rõ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg.

Cùng với đó, tiếp tục kiên định, kiên trì với mục tiêu: "Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là phải ’tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững."

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại văn bản trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiến hành sơ kết 6 tháng việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; đồng thời kiến nghị các biện pháp cần triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác này./.

Theo TTXVN

