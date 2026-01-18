Truyền thông Mỹ: Tổng thống Donald Trump chào giá 1 tỷ USD cho ghế thường trực “Hội đồng Hòa bình”

Theo hãng tin Bloomberg ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra mức đóng góp 1 tỷ USD dành cho các quốc gia mong muốn tham gia cái gọi là “Hội đồng Hòa bình”, qua đó đổi lấy ghế thường trực, không bị ràng buộc bởi nhiệm kỳ ba năm như các thành viên khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên vào ngày 12 tháng 10 năm 2025 trên chuyên cơ Air Force One trên đường đến Israel. Ảnh: Getty Images.

Bloomberg cho biết, một bản dự thảo điều lệ đề xuất của “Hội đồng Hòa bình” mà hãng này tiếp cận được cho thấy, cơ chế trên hướng tới việc xử lý các xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới, chứ không chỉ dừng lại ở vai trò giám sát tiến trình chuyển tiếp quản trị hậu xung đột tại Dải Gaza của Palestine.

Theo dự thảo, hội đồng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tư cách chủ tịch đầu tiên, giữ vai trò chủ đạo; các thành viên do ông chỉ định. Nhiệm kỳ của các quốc gia thành viên không quá ba năm, trong khi chức vụ chủ tịch có thể được gia hạn. Tuy nhiên, nhiệm kỳ ba năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia thành viên đóng góp trên 1 tỷ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên kể từ khi điều lệ có hiệu lực.

Người dân Palestine di tản tại trại tị nạn Jabalia, ở phía bắc Dải Gaza, ngày 17/1/2026. Hội đồng Hòa bình về Gaza thời hậu chiến bắt đầu được hình thành với lời mời tham gia từ tổng thống Trump dành cho các nhà lãnh đạo Argentina và Canada. Ảnh: Getty.

Dự kiến, nguồn tài chính đó nhằm phục vụ công tác tái thiết và các nỗ lực phục hồi tại Gaza, và có thể mở rộng sang các khu vực khác, tùy theo những vấn đề mà Tổng thống Mỹ Trump và hội đồng lựa chọn xử lý. Tuy nhiên, văn bản không đề cập cụ thể. Phần tài chính chỉ nêu ngắn gọn: “Kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng Hòa bình sẽ được huy động từ các khoản đóng góp tự nguyện của các quốc gia thành viên, các quốc gia khác, các tổ chức hoặc các nguồn khác”.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Dylan Johnson khẳng định: “Toàn thế giới đang tham gia nỗ lực lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông và xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho người dân Gaza. Tuần này đánh dấu một khởi đầu lịch sử mới tại Trung Đông”.

Mặc dù khái niệm về Hội đồng Hòa bình đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ vào tháng 11 năm ngoái như một phần trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump đối với Gaza, nhưng điều lệ mới dường như cho thấy tham vọng lớn hơn: trở thành một cơ chế mang tính đối trọng với Liên Hợp Quốc - tổ chức mà ông Trump từ lâu chỉ trích là kém hiệu quả.

Hội đồng Hòa bình có một ban điều hành, đóng vai trò là cơ quan vận hành chính. Tuần này, Nhà Trắng đã công bố bảy thành viên đầu tiên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng chỉ trích nhanh chóng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cho rằng các chi tiết liên quan chưa được phối hợp với phía Israel.

Dự kiến, các thông báo tiếp theo liên quan đến Hội đồng Hòa bình sẽ được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, khai mạc vào thứ Hai tới. Trả lời báo chí trên chuyên cơ Air Force One tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hội đồng sẽ quy tụ “những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của những quốc gia quan trọng nhất”.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Theatlantic.