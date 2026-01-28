Truyền thông Hàn Quốc đánh giá HLV Kim Sang-sik cao hơn Shin Tae-yong; FIFA chính thức tạm dỡ án phạt cho 7 cầu thủ Malaysia

U19 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch U19 Quốc gia 2025/26; ĐT futsal Việt Nam thắng kịch tính Kuwait 5-4 trong trận ra quân châu Á; Arne Slot gây phẫn nộ với phát biểu về chức vô địch Premier League của Liverpool... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/1).

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá HLV Kim Sang-sik cao hơn Shin Tae-yong

Tờ Chosun của Hàn Quốc vừa có bài viết đánh giá cao những thành tựu rực rỡ mà HLV Kim Sang-sik đạt được cùng bóng đá Việt Nam. Với tấm HCĐ U23 châu Á 2026 và kỳ tích lần đầu đánh bại U23 Hàn Quốc, vị chiến lược gia này đã khẳng định vị thế nhà cầm quân Hàn Quốc thành công nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo trưa 26/1 tại trụ sở VFF (Hà Nội). (Ảnh: VnExpress)

Tờ báo này nhấn mạnh, trong khi các đồng nghiệp như Shin Tae-yong (Indonesia) hay Kim Pan-gon (Malaysia) vẫn đang mải miết đi tìm danh hiệu, HLV Kim Sang-sik đã sở hữu bộ sưu tập 3 chức vô địch liên tiếp gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Hiệu suất giành danh hiệu tuyệt đối và khả năng nâng tầm cầu thủ trẻ đã giúp ông nhanh chóng tái hiện “kỷ nguyên vàng” của người tiền nhiệm Park Hang-seo tại Việt Nam.

ĐT futsal Việt Nam thắng kịch tính Kuwait 5-4 trong trận ra quân châu Á

Chiều 27/1, ĐT futsal Việt Nam đã có khởi đầu nan giải nhưng đầy bản lĩnh tại VCK futsal châu Á 2026. Dù bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 9 phút, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát và Từ Minh Quang để khép lại hiệp một với tỷ số hòa 3-3.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam ăn mừng sau màn lội ngược dòng hấp dẫn. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, sự điều chỉnh chiến thuật giúp Việt Nam làm chủ thế trận. Hai bàn thắng liên tiếp của Minh Quang và đội trưởng Mạnh Dũng đã giúp “những chiến binh sao vàng” dẫn trước 5-3.

Dù Kuwait nỗ lực chơi power-play và có bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận, ĐT Việt Nam vẫn bảo toàn thành công chiến thắng sát nút 5-4. Kết quả này giúp đội tuyển chiếm lợi thế lớn tại bảng B trước khi đối đầu với Lebanon (29/1) và Thái Lan (31/1).

U19 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Chiều 27/1, trận chung kết giải U19 Quốc gia giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF-CAND đã diễn ra vô cùng kịch tính tại Hưng Yên. Dù đội chủ nhà PVF-CAND chủ động dồn ép, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ xứ Nghệ đã khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

U19 Sông Lam Nghệ An nâng cúp vô địch. (Ảnh: VFF

Trên loạt sút luân lưu may rủi, U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành chiến thắng 4-3, chính thức trở thành tân vương của giải đấu.

Bên cạnh chức vô địch, đội bóng xứ Nghệ còn thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân như: Thủ môn xuất sắc nhất (Nguyễn Bảo Ngọc) và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Hoàng Minh Hợi). Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Hoàng Trọng Duy Khang của đội Á quân PVF-CAND.

FIFA chính thức tạm dỡ án phạt cho 7 cầu thủ Malaysia: Thách thức lớn cho ĐT Việt Nam

Chiều 27/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận FIFA đã ra công văn chính thức tạm khôi phục tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm những cái tên quan trọng như Facundo Garcés và Rodrigo Holgado.

Công văn mà FIFA đã gửi đến cho FAM và các bên liên quan, trong đó có Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Quyết định này được đưa ra nhằm tuân thủ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cho phép các cầu thủ trở lại hoạt động bóng đá ở mọi cấp độ trong thời gian chờ kết quả kháng cáo cuối cùng.

Động thái này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng, bởi “Harimau Malaya” sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong cuộc đối đầu trực diện với ĐT Việt Nam vào ngày 31/3 tới. Việc dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao được thi đấu trở lại chắc chắn sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho đối thủ, đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng loại World Cup.

Arne Slot gây phẫn nộ với phát biểu về chức vô địch Premier League của Liverpool

Trước thềm trận gặp Qarabag tại Champions League rạng sáng 29/1, HLV Arne Slot đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Liverpool.

Arne Slot được cho là “đổ thêm dầu vào lửa”.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng việc bị loại sớm khỏi cúp châu Âu mùa trước chính là yếu tố giúp đội bóng dồn lực đăng quang Premier League. Phát biểu này bị đánh giá là thiếu tôn trọng nỗ lực của các cầu thủ và cho thấy sự hạn chế trong khả năng xoay tua đội hình.

Sự bất mãn của CĐV càng lên cao khi Liverpool đang có phong độ kém thuyết phục dù đã chi tới 446 triệu bảng cho các bom tấn như Alexander Isak hay Florian Wirtz.

Dù sở hữu tỷ lệ thắng khá cao tại vòng bảng Champions League, nhưng những phát ngôn “đổ thêm dầu vào lửa” cùng thành tích quốc nội sa sút đang khiến chiếc ghế của Arne Slot tại Anfield trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

