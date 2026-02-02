Trường THPT Tô Hiến Thành hoàn tất xác minh sai sót trong nhập điểm bài kiểm tra của học sinh

Liên quan đến thông tin về những sai sót trong quá trình nhập điểm các bài kiểm tra của học sinh tại trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành), đến nay nhà trường đã cơ bản hoàn tất việc xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và báo cáo giải trình với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo giải trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29/1, phản ánh về việc một số giáo viên của Trường THPT Tô Hiến Thành nhập sai điểm cho học sinh là có cơ sở. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, các sai sót chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân khách quan liên quan đến quy trình thực hiện.

Cụ thể, đây là năm học đầu tiên nhà trường điều chỉnh quy trình nhập điểm theo hướng giao giáo viên thực hiện, thay cho bộ phận chuyên trách như các năm học trước. Trong quá trình triển khai, một số giáo viên chưa kịp thích nghi, dẫn đến nhầm lẫn khi nhập điểm...

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: "Các sai sót chủ yếu tập trung vào việc giáo viên nhầm số thứ tự học sinh trong danh sách, từ đó dẫn đến việc nhập sai điểm. Bên cạnh đó, một số giáo viên chưa hiểu đầy đủ quy định về cách nhập liệu và quy cách làm tròn điểm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khiến điểm số sau khi nhập không trùng khớp với kết quả kiểm tra thực tế..."

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, ngay sau khi phát hiện sai sót, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ động rà soát, cập nhật lại điểm đúng với kết quả đã được công bố, hoàn thành trước 14 giờ, ngày 19/1, trước khi nhà trường khóa hệ thống và tổng hợp số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan. Đồng thời xây dựng phương án chấn chỉnh nhằm hạn chế tối đa những sai sót tương tự trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Tài Quyển, trong học kỳ II, nhà trường sẽ ban hành một số quy định cụ thể, vừa bảo đảm tuân thủ đúng quy trình theo hướng dẫn của ngành, vừa tăng cường tính chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, trọng tâm là công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và việc nhập liệu điểm số, tránh để xảy ra những sai sót đáng tiếc như vừa qua.

Hương Quỳnh