Đời sống - Xã hội

Trường THCS Trần Mai Ninh tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

Khánh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Trần Mai Ninh tổ chức trao quà cho bệnh nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa (xã Quảng Ngọc).

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội là bệnh nhân tâm thần nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Dịp Tết năm nay, hầu hết các đối tượng đều ở lại Trung tâm.

Nhằm sẻ chia, giúp các đối tượng đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, trong chương trình "Tết Nhân ái”, tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đã trao tặng hơn 520 suất quà là đồ dùng thiết yếu cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây.

Cũng nhân dịp này, Trường THCS Trần Mai Ninh đã tặng 1 loa kéo, 1 tivi 55 inch cho Trung tâm.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do tập thể giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đóng góp. Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần khích lệ, động viên các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm đón một cái Tết vui tươi, ấm áp hơn.

Những món quà được trao tận tay các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Khánh Phương

