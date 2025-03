Trưởng công an xã nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái

Là một trong hai tấm gương thanh niên Công an Thanh Hóa tiêu biểu vừa được Bộ Công an tuyên dương tại Lễ tuyên dương 80 thanh niên công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT cơ sở nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Đại úy Lê Cao Cường, Trưởng Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng hết sức đặc biệt trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Đại úy Lê Cao Cường tại Lễ tuyên dương 80 thanh niên Công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT cơ sở.

Gần dân, sẻ chia khó khăn cùng dân

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tại xã Quảng Đức (Quảng Xương), năm 2014 sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Lê Cao Cường được phân công về công tác tại Đội An ninh công giáo, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù mới ra trường, công việc hoàn toàn mới mẻ, Lê Cao Cường đã không khỏi ngỡ ngàng trước một thực tế đầy khó khăn và những yêu cầu nghiệp vụ đầy phức tạp. Nhưng rồi bằng chính niềm say mê với công việc, tinh thần chịu khó, chịu khổ cùng ý chí, khát vọng vươn lên và sự giúp đỡ tận tình của anh em đồng nghiệp đã giúp anh nhanh chóng làm quen với công việc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài tấm lòng chân thành của mình, Đại úy Lê Cao Cường đã dành nhiều thời gian, công sức và trí tuệ vừa nghiên cứu địa bàn, vừa tìm hiểu phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân. Từ đó, vừa linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, vừa thông qua công tác dân vận, nắm chắc tình hình ở cơ sở, phối hợp với chính quyền và công an địa phương phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm mọi mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân không để nảy sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong vùng đồng bào công giáo.

Tháng 12/2019, thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Lê Cao Cường đã viết đơn tình nguyện về cơ sở và được điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Công an xã Xuân Thiên; năm 2020 được bổ nhiệm Trưởng Công an xã Xuân Trường, và năm 2021, được điều đến giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân. Đây đều là địa bàn các xã có đồng bào công giáo, có tình hình an ninh, trật tự phức tạp. Trong đó, xã Thọ Xương có gần 100 đối tượng tù tha, tiền án tiền sự, gần 40 đối tượng liên quan đến ma tuý.

Kể từ khi về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Thọ Xương, bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm công tác trên lĩnh vực tôn giáo, Đại úy Lê Cao Cường đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm đặc điểm tình hình dân cư và tranh thủ tiếng nói các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng đồng bào công giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”.

Công an xã Thọ Xương nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng 4 trẻ em mồ côi.

Đặc biệt, thông qua công tác nắm tình hình, sâu sát, gắn bó với địa bàn, Đại úy Lê Cao Cường đã luôn thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như năm 2022, hai anh em họ Nguyễn Thanh Xuân (10 tuổi) và Nguyễn Văn Toản (7 tuổi) ở thôn Hữu Lễ 1 có chung hoàn cảnh mồ côi, thiếu vắng hơi ấm, sự chở che và bàn tay chăm sóc của bố mẹ khi các em còn quá nhỏ, anh đã đứng ra nhận đỡ đầu đối với hai em. Tương tự, trường hợp hai anh em Lê Hữu Quang (12 truổi) và Lê Hữu Anh (8 tuổi) rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuổi thơ các em như con chim lạc đàn, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược.

Đại uý Lê Cao Cường chia sẻ: "Xuất phát từ cái tâm, cái tình của người chiến sĩ công an, chúng tôi rất trăn trở trước hoàn cảnh của các em. Anh em chỉ huy công an xã đã bàn bạc và thống nhất báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng ý triển khai xây dựng mô hình “Em nuôi công an xã”. Đây là mô hình giàu tính nhân văn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ công an đối với cộng đồng, nhất là đối với những mảnh đời éo le, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau khi mô hình được triển khai, chúng tôi đã đứng ra nhận đỡ đầu đối với 4 em nhỏ: Nguyễn Thanh Xuân; Nguyễn Văn Toản; Lê Hữu Quang và Lê Hữu Anh".

"Mặc dù mỗi em có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất đáng thương. Với tình cảm của mình, anh em công an xã đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, khi thì mua cho các em gói bánh, một vài món đồ chơi, khi thì một cuốn sách, tập vở, cái bút và giúp các em học hành. Lâu dần tình cảm gắn bó, thân thiết như người thân, xa thì lại thấy nhớ. Đặc biệt, từ việc làm nhân văn của Công an xã Thọ Xương đến nay đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Hiện có công an 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã triển khai mô hình “Em nuôi công an xã”, trong đó đã nhận nuôi dưỡng 36 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" - Đại úy Lê Cao Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Đông, ông nội hai của em Nguyễn Thanh Xuân và Nguyễn Văn Toản, xúc động cho biết: "Gia đình tôi đã mất mát quá lớn. Tôi mất đi những người con yêu quý nhưng may sao vẫn còn hai đứa cháu chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời, nay lại có thêm điểm tựa tinh thần từ các chú công an xã, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất".

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Cùng với công tác nắm chắc tình hình địa bàn và làm tốt công tác dân vận khéo, Đại úy Lê Cao Cường luôn xác định, để bảo đảm tốt an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân cần phải xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Anh luôn thấm nhuần lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Nghĩ là làm, anh đã cùng tập thể công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng hàng loạt mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự mà ở đó phát huy tối đa vai trò làm chủ và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình: “Camera an ninh”, “Tổ tuần tra nhân dân”; “Tổ 3 trên 1”; “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hoá”,... Thông qua các mô hình này đã giúp lực lượng công an xã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, đã kiểm danh, kiểm diện hơn 400 lượt đối tượng hình sự. Đặc biệt, qua công tác tuần tra nhân dân đã phát hiện 5 vụ việc, xử lý 7 đối tượng vi phạm pháp luật; phòng ngừa 4 vụ thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng...

Đại úy Lê Cao Cường luôn gần gũi, gắn bó và lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Nhờ bám sát địa bàn, tinh thần kiên quyết tội phạm của Đại úy Lê Cao Cường, trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thọ Xương luôn bảo đảm ổn định. Toàn xã xảy ra 10 vụ việc, giảm 58% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội giảm sâu 75%, không xảy ra trọng án, địa bàn trong sạch không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xương cho biết: “Từ khi về địa phương, Đại úy Lê Cao Cường đã có những đóng góp tích cực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Các tai tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cắp, rượu chè, mâu thuẫn đánh nhau gây thương tích đều giảm hẳn so với trước, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chúng tôi rất tin tưởng và đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Công an xã Thọ Xương, trong đó đồng chí Cường thật sự là tấm gương sáng không chỉ được cấp ủy, chính quyền, đồng chí, đồng đội tin tưởng mà còn được bà con nhân dân quý mến”.

Với những thành tích đạt được, năm 2025, Đại úy Lê Cao Cường đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và tuyên dương thanh niên công an xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT cơ sở. Năm 2024, Công an xã Thọ Xương được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cá nhân anh cũng được suy tôn là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng nhiều Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, tôn giáo.

Mai Hà (CTV)