Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng đào tạo

Xác định nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật là động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, những năm qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua đó, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo ra nhiều công trình, sáng kiến có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sản xuất.

Giờ thực hành nghề của thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hằng năm, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn nhà trường đã chủ động gắn phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học”. Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cụ thể hóa thành tiêu chí trong công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên và đoàn viên công đoàn hằng năm.

Ông Trần Anh Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, thời gian và cơ sở vật chất để cán bộ, giảng viên nghiên cứu, phát triển ý tưởng, ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất. Cùng với đó, việc gắn kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật với công tác xét thi đua, khen thưởng đã tạo động lực để mỗi nhà giáo chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu, sáng chế các mô hình học cụ, thiết bị thực hành có tính ứng dụng cao”.

Với cách làm đồng bộ, thiết thực, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Trong 3 năm qua, cán bộ, giảng viên nhà trường đã thực hiện thành công 50 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh. Đặc biệt, 11 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo; 9 đề tài đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa; 54 công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều công trình không chỉ phục vụ trực tiếp công tác đào tạo mà còn được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và mang lại giá trị kinh tế thiết thực.

Tiêu biểu là Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển - giám sát hệ thống máy lạnh hai cấp nén bằng PLC S7-300 kết nối Profibus DP, giao diện WinCC và điều khiển từ xa qua thiết bị thông minh” của giảng viên Trương Hoàng Linh. Xuất phát từ thực trạng thiết bị thực hành hư hỏng, thiếu đồng bộ, giảng viên Trương Hoàng Linh đã nghiên cứu, thiết kế mô hình học cụ trực quan, hiện đại, phục vụ nhiều mô-đun chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí. Sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp nhà trường tiết kiệm hơn 300 triệu đồng chi phí đầu tư mua sắm thiết bị mới.

Đề tài “Cánh tay Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước” của giảng viên Nguyễn Hữu Thắng ứng dụng công nghệ AI nhận diện cử chỉ bàn tay qua camera để điều khiển robot gắp rác, thu gom bùn thải và cấp hóa chất từ xa tại các bể xử lý. Giải pháp góp phần tự động hóa quy trình xử lý môi trường, hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại, đồng thời ước tính làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 738 triệu đồng mỗi năm nhờ tiết kiệm chi phí nhân công, bảo hộ và vận hành.

Không chỉ hướng đến các lĩnh vực công nghệ hiện đại, phong trào sáng tạo còn gắn với nhu cầu sản xuất ở khu vực nông thôn. Đề tài “Thiết kế, chế tạo lồng ép bột gia lực bằng kích thủy lực, sử dụng trong sản xuất bột nguyên liệu làm miến” của giảng viên Nguyễn Viết Truyền đã cơ khí hóa khâu vắt, ép bột thủ công, nâng năng suất lên 520kg bột thành phẩm mỗi mẻ mà không tiêu tốn điện năng. Thiết bị được ứng dụng tại các cơ sở, làng nghề sản xuất miến gạo, góp phần giảm sức lao động, hạn chế thao tác nặng nhọc, nguy hiểm và tiết kiệm hàng chục triệu đồng/năm chi phí nhân công cho mỗi hộ sản xuất.

Điểm chung của các công trình là đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng đến khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị cụ thể. Những sáng kiến không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất sản xuất mà còn trở thành học liệu trực quan, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Với những cách làm thiết thực, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã, đang khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghiên cứu và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Qua đó, tạo động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê