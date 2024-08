Trưởng Ban nữ công hết lòng vì người lao động

Là Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Winners Vina (đóng trên địa bàn huyện Nga Sơn), chị Mai Thị Hoa đã cùng Ban Chấp hành công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là đối với lao động nữ.

Chị Mai Thị Hoa là một trong 95 Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Công ty TNHH Winners Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 3.331 lao động, trong đó lao động nữ là 3.159 người. Những năm qua, công ty đã duy trì việc làm ổn định cho NLĐ với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Với tỷ lệ lao động nữ chiếm 94,8%, công tác chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ được CĐCS Công ty TNHH Winners Vina quan tâm hàng đầu. Những năm qua, chị Hoa đã cùng ban chấp hành CĐCS kịp thời phản ánh và đề xuất các biện pháp cải thiện đời sống, tăng thu nhập giúp nữ đoàn viên, NLĐ an tâm công tác. Chị Hoa chủ động tham mưu cho ban chấp hành CĐCS tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, cải thiện đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Các hoạt động nổi bật như: Cuộc thi nhảy Gangnam Style, cuộc thi nhảy Day by day, vũ điệu tình yêu, tổ chức thi giọng ca vàng, tổ chức thi bóng đá mini; các hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam; kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) hằng năm. Cùng với đó, tổ chức chương trình tặng áo dài trao yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống. Hằng năm tổ chức đào tạo cho trên 300 công nhân nữ tham gia chương trình “Phát triển bản thân và nâng cao nghề nghiệp”, qua đó giúp chị em có thêm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian...

Chị Hoa cũng tham mưu cho công đoàn phối hợp với công ty xây dựng công viên cây xanh trong khuôn viên, trang bị ghế đá, các loại cây xanh, cây ăn quả có bóng mát, lát cỏ và đá lối đi, trang trí các hình thú, tạc tượng, tạo không gian thư giãn cho công nhân trong lúc nghỉ giữa giờ.

Chị Hoa cho biết: Cuộc sống của NLĐ, nhất là lao động nữ còn nhiều khó khăn nên bản thân chị luôn mong muốn giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; do đó chị đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo công ty các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ. Chị cùng ban chấp hành công đoàn triển khai xây dựng mô hình “Năng suất, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”. Kết quả đã tham mưu đến giám đốc công ty thực hiện thưởng cho các chuyền may vượt sản lượng, với bình quân 12 triệu đồng/chuyền/tháng, với tổng tiền thưởng năm 2023 là 8 tỷ đồng. Tháng 6/2024, chị tham mưu với giám đốc công ty tăng lương cho 3.159 lao động nữ, với mức tăng 350.000 đồng/người.

Với những đóng góp trong các phong trào thi đua trong công nhân lao động, chị Hoa đã vinh dự được các cấp, ngành, tổ chức công đoàn ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Năm 2023, chị được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vì đã có sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" và đạt danh hiệu “Công nhân giỏi xứ Thanh”. Chị cũng là một trong 95 Trưởng ban Nữ công CĐCS tiêu biểu xuất sắc toàn quốc vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh