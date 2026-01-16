Trung tâm Chính trị xã Thiệu Hóa đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị

Thời gian qua, Trung tâm Chính trị xã Thiệu Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị xã Thiệu Hóa trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.

Trung tâm Chính trị xã Thiệu Hóa được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị cho 5 xã: Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Quang, Thiệu Tiến và Thiệu Toán. Trong điều kiện mới thành lập, tổ chức bộ máy còn chưa đồng bộ, cơ chế phối hợp giữa đảng ủy cấp xã có trụ sở trung tâm với đảng ủy cấp xã thuộc phạm vi thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Hóa, sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng các xã, trung tâm đã từng bước ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trung tâm đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng của 5 xã tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Trên cơ sở đó, trung tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; đồng thời linh hoạt tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định đội ngũ giảng viên giữ vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, trung tâm thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng bộ xã. Cùng với đó, cán bộ, giảng viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, khả năng cập nhật thông tin mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong tình hình mới. Ban giám đốc trung tâm đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đổi mới phương pháp theo hướng tăng cường liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Nội dung bài giảng chú trọng trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý lớp học. Các chương trình bồi dưỡng của trung tâm được triển khai bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; thường xuyên bổ sung, cập nhật quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trung tâm đã đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chuyên môn và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, dân chủ, đoàn kết.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trung tâm đã mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 389 học viên; 6 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước cho 389 học viên; 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 238 học viên; 3 lớp chuyên đề đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho 238 học viên; 3 lớp chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 200 cán bộ, đảng viên trên địa bàn các xã. Công tác quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý lớp học chặt chẽ theo sơ đồ; hệ thống camera được lắp đặt để giám sát quá trình học tập, góp phần nâng cao ý thức, kỷ luật học tập của học viên. Bên cạnh đó, trung tâm còn tích cực tham gia công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ giảng viên chủ động sưu tầm, biên soạn tài liệu lịch sử đảng bộ các xã; viết tin, bài tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở để bổ sung vào nội dung giảng dạy. Công tác giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương được lồng ghép linh hoạt, góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Mặc dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh nghiệm tổ chức hoạt động, song với tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Trung tâm Chính trị xã Thiệu Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân trong công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê