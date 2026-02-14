Trực chiến 24/7 giữ mạch thông tin ngày Tết

Từ lời chúc đầu năm, cuộc gọi về quê đến những giao dịch trực tuyến xuyên đêm giao thừa, phía sau sự liền mạch ấy là hàng nghìn cán bộ kỹ thuật đang trực chiến 24/7, âm thầm giữ vững “mạch thông tin” cho một cái Tết trọn vẹn.

Trung tâm điều hành thông tin của VNPT Thanh Hóa ứng trực 24/24.

Áp lực mạng tăng cao từng giờ

Tại Trung tâm điều hành thông tin của VNPT Thanh Hóa, các màn hình giám sát luôn sáng đèn. Mọi biến động của hạ tầng mạng, lưu lượng viễn thông được cập nhật theo thời gian thực.

Trung bình mỗi ngày, hơn 10.000 thuê bao di động dịch chuyển về địa bàn Thanh Hóa, tăng 129% so với cùng kỳ. Lưu lượng Internet giờ cao điểm tăng 47%, lưu lượng di động tăng 36% so với ngày thường.

Áp lực tăng đột biến không chỉ đến từ nhu cầu liên lạc, mà còn từ các hoạt động giải trí, thương mại điện tử và dịch vụ số – tất cả cùng “dồn tải” vào hạ tầng mạng trong những khung giờ cao điểm.

Chủ động từ sớm, không để “đứt mạch”

Trước thách thức đó, VNPT Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật. Hạ tầng mạng lưới được rà soát toàn diện, các trạm phát sóng được đánh giá lại năng lực chịu tải.

Đáng chú ý, xe phát sóng lưu động và các điểm phát sóng tạm thời được lắp đặt tại những khu vực dự kiến tập trung đông người như quảng trường, khu vui chơi, điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa. Cùng với đó, 10 trạm 3G tại các khu vực có nguy cơ nghẽn mạng được nâng cấp, sẵn sàng phương án cân chỉnh và điều tiết lưu lượng linh hoạt.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng viễn thông Thanh Hóa, công tác chuẩn bị được triển khai đồng thời trên cả hạ tầng, con người và phương tiện: “Chúng tôi chủ động rà soát, nâng cao chất lượng mạng lưới băng rộng cố định, di động 4G, 5G, mở rộng vùng phủ sóng. Đồng thời tăng cường lực lượng cứu thông tin, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng để bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị nhà trạm và các dịch vụ được thông suốt trong dịp Tết”.

VNPT Thanh Hóa lắp đặt thêm trạm BTS tại điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa ở xã Quan Sơn.

Toàn mạng ứng trực 24/24

Không riêng VNPT, các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều xác định Tết Nguyên đán 2026 là thời điểm đặc biệt, khi nhu cầu liên lạc dự báo tăng từ 50–70% so với ngày thường.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án điều hành tổng thể cho toàn mạng. Việc khảo sát, bố trí các trạm phát sóng tạm thời được thực hiện sớm tại những khu vực dự kiến tập trung đông người; đồng thời mở rộng dung lượng đường truyền, tăng băng thông kết nối trong nước và quốc tế. Các giải pháp điều tiết lưu lượng được kích hoạt nhằm phân tải hợp lý, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải.

Theo ông Trịnh Hữu Quang, Giám đốc Chi nhánh Công trình Viettel Thanh Hóa, việc trực Tết được tổ chức như một chiến dịch tổng lực: “Chúng tôi triển khai hơn 1.000 giải pháp bảo đảm nâng cấp tài nguyên dịp Tết, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h trên toàn tỉnh, ưu tiên các khu vực đông người, lễ hội, vùng miền núi, biên giới. Năm 2026, Viettel đã phủ sóng toàn bộ mạng 5G trên địa bàn tỉnh, góp phần hỗ trợ chia sẻ dữ liệu tốc độ cao cho khách hàng”.

Cán bộ kỹ thuật của Viettel Thanh Hóa kiểm tra đường truyền mạng.

Giữ an toàn không gian mạng – nhiệm vụ không nghỉ Tết

Song song với bảo đảm hạ tầng, an ninh, an toàn không gian mạng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết – thời điểm giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ số tăng mạnh, kéo theo nguy cơ tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến.

Trước thực tế đó, các doanh nghiệp đã chủ động rà soát hệ thống, khắc phục lỗ hổng, tăng cường giám sát an ninh mạng để phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ xâm nhập. Đồng thời, xây dựng phương án dự phòng, bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/7, sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời mọi sự cố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc MobiFone Thanh Hóa: “Công tác ứng trực được thực hiện đầy đủ. Chúng tôi triển khai hệ thống bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu khách hàng ngay từ thời điểm đầu năm 2026 và sẽ thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới”.

Cán bộ kỹ thuật MobiFone Thanh Hóa trực 24/7 để ứng phó với sự cố mạng.

Trong khi đó, FPT Telecom Thanh Hóa chú trọng phối hợp từ phía người dùng để giảm thiểu rủi ro trên không gian mạng. “Trong dịp Tết, nhu cầu sử dụng Internet tăng rất cao. FPT khuyến cáo khách hàng đổi mật khẩu WiFi, bảo mật các thiết bị như camera, hạn chế truy cập đường link lạ để tránh những rủi ro tiềm ẩn về an ninh mạng”, ông Vũ Văn Thái, Phó Giám đốc FPT Telecom Thanh Hóa, cho biết.

...

Đằng sau mỗi cuộc gọi chúc Tết, mỗi dòng tin nhắn đoàn viên hay mỗi giao dịch trực tuyến an toàn là những ca trực xuyên đêm, những con người lặng lẽ bên hệ thống kỹ thuật.

Giữ cho “mạch thông tin” không gián đoạn cũng chính là giữ cho niềm vui Tết được trọn vẹn, cho sự an tâm lan tỏa trong từng mái nhà. Và trong khi nhiều người đang quây quần bên mâm cơm ngày xuân, thì ở đâu đó, ngành viễn thông vẫn trực chiến 24/7, âm thầm làm tròn một nhiệm vụ không có thời khắc nghỉ ngơi – để Tết luôn liền mạch, bình yên và đủ đầy.

Hồng Tư